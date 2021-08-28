Сегодня в аэропорту "Борисполь" приземлился самолет, который эвакуировал людей из Кабула.

Об этом сообщает УНН.

Борт приземлился в 15:20. Это уже четвертый эвакуационный самолет. Информация о том, сколько человек на нем прибыло в Украину и сколько среди них граждан нашей страны, уточняется.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, по состоянию на 27 августа в оккупированном боевиками "Талибан" Кабуле ожидали эвакуации 90 украинцев. Посольство Украины в Таджикистане вместе с другими ведомствами работали над возможными путями вывоза застрявших украинцев из Афганистана с привлечением возможностей западных партнеров.

Напомним, в ночь на 26 августа в Московской области приземлился российский самолет, который прилетел из Афганистана. На борту находились граждане разных стран, в том числе и украинцы.

В понедельник, 23 августа, из захваченного талибами Афганистана вылетел уже третий эвакуационный самолет Украины, на борту которого находились около ста граждан нашей страны.

Тем временем, как сообщают сегодня СМИ, Талибы начали блокировать доступ к аэропорту в Кабуле.