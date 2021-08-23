В понедельник, 23 августа, из захваченного талибами Афганистана вылетел уже третий эвакуационный самолет Украины, на борту которого находится около ста граждан нашей страны.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе саммита "Крымской платформы" в Киеве.

"Пока мы обсуждаем вопрос Крыма, еще один украинский самолет отправился из Кабула. На борту около 100 граждан. Мы бы хотели, чтобы другие страны также эвакуировали своих граждан и тех афганцев, которые чувствуют себя в опасности", - заявил Кулеба.

Напомним, после того, как в Афганистане боевики "Талибана" захватили власть, многие страны стали эвакуировать своих граждан. Не стала исключением и Украины - 16 августа в Киев из Кабула прибыл первый эвакуационный самолет, который привез 8 украинцев 71 человека с иностранным гражданством.

Второй самолет из Афганистана в Украину прибыл вчера, 22 августа. На борту находились как украинцы, так и афганские беженцы.

Также мы писали, что в аэропорту собралось большое количество афганцев, которые желают покинуть страну. Из-за этого образовалась давка, был открыт предупредительный огонь и погибли люди.