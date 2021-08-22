В воскресенье утром, 22 августа, в Киеве приземлился военно-транспортный самолет Ил-76МД, на борту которого были эвакуированные люди из Афганистана - украинцы и афганские беженцы. Об этом сообщает журналистка "Радио Свобода" Марьяна Драч у себя в Twitter,

Так, на борту воздушного судна находятся как граждане Украины, так и афганцы.

Літак з Кабула приземлився у Києві, на борту евакуйовані громадяни України та іноземці pic.twitter.com/X3KH5UzsEj — Maryana Drach (@MaryanaDrach1) August 22, 2021

Ранее "Страна" сообщала, что ради улучшения отношений с Байденом накануне визита в США у Зеленского согласились принять мигрантов из Афганистана.

Напомним, после перехода власти в Афганистане к боевикам "Талибана", в аэропорту Кабула собралось достаточно большое количество граждан, желающих покинуть страну. При этом американские военные, оставившие страну, держат людей на прицеле, выдавая мусульманам сухие пайки со свиным мясом.

Также "Страна" рассказывала, что в районе аэропорта в Кабуле из-за действий талибов образовался хаос и паника - люди мешали вылету самолетов. Из-за этого военным пришлось расчищать взлетные полосы от людей при помощи военных вертолетов Apache.

Также мы писали, что вылетевший из Украины эвакуационный самолет приземлился в Исламабаде. Однако точное количество людей, которое может принять воздушное судно - не уточнялось.