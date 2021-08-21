В аэропорту Кабула, после того как власть в большей части Афганистана перешла "Талибану", собралось большое количество афганцев, которые хотят покинуть страну. Американские солдаты держат их под прицелом и выдают сухпайки со свиным мясом, есть которое согласно мусульманской вере запрещено.

Об этом одна из беженок рассказала в своих Instagram-историях.

Девушка рассказала, что уже четвертый день находится в аэропорту и пытается покинуть Кабул и за это время у нее накопилось большое количество жалоб относительно ситуации, в которую попали тысячи людей.

На фото люди сидят прямо на камнях, а маленький ребенок - в чемодане. По словам беженки, ее дочь, которая судя по фото еще совсем маленькая, замерзает и плачет. Но никто не оказывает никакой помощи. Четыре дня люди спят на улице.

Более того - американские солдаты держат безоружных беженцев под прицелом. Эту информацию девушка подтвердила соответствующим фото.

Помимо прочего, американцы раздают сухие пайки со свининой, которая согласно вероисповеданию афганцев запрещена к употреблению в пищу. На пакете с едой написан состав - свиная сосиска с кленовым сиропом. Но по словам беженки, большая часть афганцев в аэропорту не умеют читать на английском.

Солдаты не отдают пакеты афганцам в руки, а вместо этого бросают их в толпу.

Напомним, после того, как власть в Афганистане перешла талибам, многие страны начали эвакуировать своих граждан. При этом аэропорт Кабула наполнили афганцы, которые тоже хотят уехать из страны. В результате образовался хаос и погибли люди.

Также мы писали, что 21 августа из Кабула вылетел эвакуационный самолет Украины.