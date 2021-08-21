В субботу, 21 августа, самолет ВВС Украины Ил-76МД вылетел из аэропорта столицы Афганистана - Кабула. Он приземлился в Исламабаде (Пакистан).

Об этом сообщает пресс-служба ВВС Украины.

Данные о том, сколько людей удалось вывезти из страны на военно-транспортнике, а также когда эвакуированные вернуться в Украину, уточняются.

Самолет Воздушных сил ВС Украины находится на Ближнем и Среднем Востоке с миссией эвакуации граждан Украины и иностранцев из Афганистана, где ситуация обострилась из-за прихода к власти Талибана.

Как сообщала "Страна", в Госдепе сообщили, что власти Украины согласились принять эвакуируемых афганцев.

Также мы писали о том, что ранее президент США Джо Байден не стал гарантировать эвакуацию всех желающих из Афганистана. По его словам, эта операция является опасной и она связана с определенными рисками.

Кроме того, сообщалось, что из Афганистана в Украину эвакуировали известного режиссера, до этого она с семьей несколько дней пряталась в аэропорту, потому что не успела на первый самолет, который вывозил людей из Кабула в нашу страну.