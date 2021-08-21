В Госдепе сообщили, что власти Украины согласились принять эвакуируемых афганцев
Сотрудник МИД США (Госдепа) Нед Прайс сообщил о предложении властей Украины (о котором ранее писала "Страна") и ряда других государств принять эвакуируемых афганцев из группы риска.
Об этом Прайс заявил на пресс-конференции в пятницу, 20 августа. Его цитирует пресс-служба ведомства.
По его словам, помогать с транзитом афганцев "в безопасное место" согласились Бахрейн, Дания, Германия, Италия, Казахстан, Кувейт, Катар, Таджикистан, Турция, ОАЭ, Великобритания и Узбекистан.
Размещать же афганцев на своей территории помимо Украины, также согласились власти Албании, Канады, Колумбии, Коста-Рики, Чили, Косова, Северной Македонии, Мексики, Польши, Катара, Руанды и Уганды.
По словам Прайса, с конца июля США эвакуировали из Афганистана более 18 000 человек.
При этом президент США не стал гарантировать эвакуацию всех желающих из Афганистана.
Ранее стало известно, что представители "Талибана" получили доступ к спискам людей, сотрудничавших с США и НАТО для арестов.
Напомним, что найденные на американском самолете из Кабула останки принадлежали футболисту сборной Афганистана. Он пытался спастись в отсеке шасси и погиб.