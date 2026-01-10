Неделю назад произошло событие, которое нанесло неизмеримо более сильный удар по миропорядку, созданного после Второй мировой войны, чем вторжение РФ в Украину.



Потому что удар этот нанесла самая могущественная держава планеты, на которой, во-многом, и держался этот миропорядок.



Речь идет о похищении Мадуро в ходе военной операции, проведенной Соединенными штатами Америки в Венесуэле.



До сих пор до конца непонятно чем именно России не нравился "миропорядок, основанный на правилах", где она имела право вето в ООН и другие привелегии, полученных в наследство от СССР (который, в свою очередь их получил благодаря победе во Второй мировой войне, доставшейся ценой в 27 миллионов жизней).



Миропорядок, в котором Россия могла продавать свои товары по всему миру, где никто не брал на абордаж танкеры под ее флагом.



Этот миропорядок и связанная с ним глобализация (свободная торговля, свобода инвестиций и т.д.) был очень выгоден и России, и другим незападным странам, обеспечивая им опережающее развитие. Не всем конечно, но многим – тем, у кого хватило ума этими преимуществами воспользоваться (например, Китаю).



А вот чем этот миропорядок не устраивал США – совершенно очевидно. Он привел к утрате конкурентоспособности американской и других западных экономик (подробнее - в отдельном материале).

При том, что важнейший козырь, который еще оставался в руках у Штатов – сильнейшая армия и флот, в условиях "миропорядка, основанного на правилах", Вашингтон не мог задействовать в полную силу – правила мешали.



Об этом практически прямо сказал Рубио в своей речи в Конгрессе еще накануне инаугурации Трампа, которую мы подробно анализировали здесь.



Трамп последовательно эту концепцию проводил в жизнь с самого начала своего президентства. И события в Венесуэле стали самим ярким (на данный момент) ее проявлением.



Если коротко, то смысл новой концепции США такой – "если мы проигрываем борьбу за рынки сбыта китайцам, то значит надо делать так, чтоб китайцы физически не могли продавать свою продукцию. Значит надо заставить, в том числе и военной силой, другие страны перестать покупать китайские товары, а покупать только американские. Предоставить доступ к своим месторождениям только американцам, а не китайцам или кому-то еще. Перехватывать корабли в море, разрушая внешнюю торговлю Китая и других конкурентов".



Собственно, Трамп об этом говорит практически прямым текстом, заявляя, что нефть Венесуэлы должна уйти американцам, а страна должна покупать только американские товары.



Это классическая схема колониальных империй 19-20 веков. В те времена войны были формой маркетинга – борьба за рынки сбыта и за необходимое сырье. В условиях всеобщего протекционизма, кто какой территорией владел, тот там и товары продавал, и полезные ископаемые добывал. И чем больше была подконтрольная территория, тем сильнее была экономика.



Внедренные после Второй мировой войны элементы глобализации вроде свободной торговли должны были, по замыслу, стать предохранителем против новых мировых войн. Которых действительно с тех пор не было. Потому что любая страна могла продавать товары по всему миру и получить со всего мира необходимую продукцию (естественно, были и ограничения по импорту и экспорту, но общей картины это сильно не меняло).



И вот теперь, Трамп поворачивает историю вспять, что сразу порождает ожидание новых войн, так как теперь любая страна будет стремится к расширению своей сферы влияния.



Конечно, можно сказать, что американцы и ранее частенько нарушали "правила миропорядка", начиная, например, войну в Югославии и в Ираке без мандата ООН.



Однако, это были довольно точечные акции, которые, к тому же, в последние годы почти уже не повторялись.

Байден в 2021 году заявил, что американцы более не намерены использовать войска для изменения власти в других странах. Сама эта концепция (включая, например, вторжение в Ирак) была признана ошибочной и демократами, и трампистами.



Наконец, в последние десятилетия США не устраивали морские блокады суверенным государствам, не захватывали суда торгового флота.



И, главное, они не декларировали открыто, что никаким правилам подчиняться не будут, что, само по себе, накладывало определенные ограничения на геополитическую активность Вашингтона, побуждая его вместо использования военной силы прибегать к более "тонким" методам воздействия на неугодные режимы (санкции, организация "цветных революций" и т.д.).



Трамп же прямо говорит, что никаких правил, кроме интересов США, для него не существует.



К слову, война в Украине Вашингтону в рамках данной концепции скорее не вредит, а помогает, еще сильнее привязывая к американскому кораблю Европу из-за страха перед Россией. Трудно представить, чтоб европейцев до вторжения кто-либо мог заставить отказаться от закупки российских энергоносителей и перейти на покупку более дорогих американских.



А сейчас они это делают по собственной инициативе, запрещая самим себе покупать российские нефть и газ.



В то же время, у "нового курса" Трампа есть и свои сильные ограничители.



Первое из них – это его нестабильное положение внутри Америки. Большинство американцев президента США не поддерживает, также как и большая часть элиты. Войны за пределами Штатов крайне непопулярны как среди демократов, так и среди республиканцев. И если где-то очередная военная операция приведет к крупным жертвам среди американцев или, тем более, перерастет в длительную войну, это может стать политической смертью для Трампа и привести его власть к краху. Однако для этого нужно, чтоб какая-либо страна оказала американцам такое же упорное сопротивление, как и Украина в ходе нынешней войны. Пока такого не происходит. Да и сам Трамп, отдавая себе отчет в рисках, старается не ввязываться в большие войны, предпочитая точечные удары, подкрепленные морской блокадой и экономическими мерами принуждения. Так он поступает в случае с Венесуэлой, и, скорее всего, поступит и в случае с Кубой или Никарагуа. При этом, в случае если экспансионистская политика Трампа будет приводит к практически бескровным успехам, подчиняя Штатам одну страну за другой, это может притушить тревогу среди американцев и вызвать у них рост "имперских" настроений, после чего Белый дом может попытаться ещё более широко использовать военную силу.

Второе препятствие – наличие в мире России и Китая. Китай превосходит американцев по промышленной мощи и является ядерной державой. РФ единственная в мире страна, которая имеет сопоставимый с США ядерный арсенал и способна уничтожить Америку. Поэтому столкнувшись с угрозой блокады своего судоходства они могут предпринять жесткие меры (вплоть до ультиматума с угрозой применения ядерного орудия) и, если будут действовать в паре, то в состоянии заблокировать американскую активность, как минимум, в Евразии и в окружающих ее морях.

Кроме того, несмотря на привязку Европы к США, поведение европейцев также может измениться, если, например, американцы попытаются захватить Гренландию. Кроме того, у нынешних европейских леволиберальных элит идеологическая вражда с Трампом. Они опасаются, что Вашингтон будет продвигать в Европе к власти правые силы. Сейчас европейские элиты надеются на победу демократов на довыборах в Конгресс. Но если этого не произойдет, то геополитическая конфигурация в Европе может очень сильно изменится и приобрести самые неожиданные и невероятные формы. Вплоть до создания антиамериканского альянса Европы, России и Китая. Тем более, что для европейских леволибералов Трамп опаснее Путина или Си Цзиньпина, так США имеет многократно большее влияние на политическую ситуацию в Европе.

Правда, есть теория о том, что Трамп готов на "раздел сфер влияния" между крупнейшими мировыми державами. Формирования этакого "концерта держав" как после Венского конгресса в 19 веке, И у Китая будет своя зона контроля, также как у России или у Турции и Саудовской Аравии, например. Однако эта теория слишком умозрительна. Трудно представить, например, что Трамп готов без боя отдать под контроль Китая Тайвань, Филиппины или Южную Корею в рамках "раздела мира". Кроме того, как будет делить Азию Индия и Китай? Как будет делить Ближний Восток Турция, Саудовская Аравия и Израиль, например. Да и Украину, как показал последний год, Трамп России отдавать не намерен.



Да даже если и случится некое "разделение сфер влияния", то оно не будет длительным, Как показывает история, в любой момент будет возникать желание их переделить.

Впрочем, пока вообще нет признаков того, что Трамп готов с кем-то делится "сферами влияния". Задача его просматривается вполне очевидная – сохранение доминирующего американского влияния в мире, а не признание прав других игроков на их "зоны интересов". А значит и западным полушарием он ограничиваться не будет.



И тут мы переходим ко второму вопросу - как внедрение Трампом "нового мирового порядка" скажется на войне в Украине?



В России после операции США в Венесуэле часто можно встретить мнение, что "теперь Америка должна понять и принять мотивы начала СВО". Однако Трампа вряд ли сильно волнует по каким мотивам была начата "СВО". Его интересуют только собственные интересы. И именно они определяют его отношение к войне в Украине.



В окружении Трампа конкурируют между собой два подхода к этому вопросу.



Согласно первому из них, войну в Украине нужно как можно скорее прекратить, так как она оттягивает ресурсы США с других, более важных, направлений. Кроме того, нельзя допустить укрепления альянса России и Китая, а потому Москву нужно "оттянуть" от Пекина или хотя бы добиться ее нейтралитета в американо-китайском противостоянии. А потому стоит пойти на широкие уступки России для того, чтоб Москва войну прекратила, заодно надавив на Киев и европейцев, чтоб они этому процессу не сопротивлялись. Условно это можно назвать "линией Уиткоффа".



Согласно второму подходу – с Москвой ни о чем договариваться нельзя, она всегда будет врагом и конкурентом для США. А потому, наоборот, нужно на нее максимально давить и ослаблять (хотя и без перехода к прямой войне), захватывать ее суда, ужесточать санкции, усиливать поддержку Украины, а также попытаться инициировать внутренние беспорядки в РФ и начало там смуты и хаоса. Эту линию, как считается, продвигает часть окружения Трампа в лице Рубио и главы ЦРУ Рэдклиффа.



В течение последнего года Трамп руководствовался первым подходом. В том числе и потому, что он казался куда более быстрым путем к миру, чем второй.



Однако события в Венесуэле резко усилили позиции "ястребов" в окружении Трампа.



Пока переговоры по миру в Украине все еще движутся по "линии Уиткоффа". Но если они зайдут в тупик, то не исключена "смена концепции" и переход американской политики в отношении РФ в руки "ястребов".



В такой ситуации перед Россией стоит развилка из двух вариантов.



Первый – пойти навстречу Трампу и ускорить заключение мирного соглашения, не дожидаясь "смены концепции" в Вашингтоне, постаравшись получить за это от США максимум, что они могут дать.



У этого пути есть для Москвы очевидные плюсы с точки зрения подготовки РФ к жизни в условиях "нового мирового порядка".



Прежде всего – это откроет путь к восстановлениям отношений России с Европой и к ослаблению зависимости последней от США. Это не гарантировано после всего, что было, но возможно.

К слову, теоретически, европейцы могут начать движение навстречу РФ еще в процессе переговоров, сняв, например, требование по вводу войск в Украину, которое сейчас является одним из главных камней преткновения. Или согласившись на отмену санкции в случае соглашения о прекращении огня. Конечно, все это выглядит сейчас полуфантастическим, но и события в мире происходят экстраординарные.

Кроме того, после прекращения огня, Россия сможет воспользоваться для укрепления влияния в новом мире той своей сильной стороной, которая проявилась после 2022 года – способность вести длительную войну с большими жертвами в условиях жесткого внешнего давления.



Общество готово терпеть эти жертвы и сохраняет стабильность, экономика не без проблем, но работает (благодаря уникальному сочетанию низкой зависимости от критического импорта и высокой ликвидности экспорта – нефть в любом случае можно продать на мировом рынке).



А главное - Путин смог сформировать самую большую сухопутную наемную армию в мире – как минимум 700 тысяч человек, которые ежедневно идут на смерть в Украине (в реальности ещё больше, так как в на фронте воюет не вся армия РФ).

Идут на смерть не потому, что кто-то напал на Россию и нужно "защищать Родину" от агрессии. А потому что просто Путин дал приказ и платит зарплату в 2500 долларов в месяц. При том, что общество это воспринимает в целом нормально и даже поддерживает.



И это то, чего нет у Трампа. Да, у него как бы тоже есть большая наемная армия (хотя ее сухопутная составляющая меньше, чем у РФ – около 450 тысяч), однако американское общество абсолютно не акцептирует войны по инициативе Белого дома, а не в ответ на нападение.



У Путина таких проблем нет.



И потому, потенциально, созданная им в ходе нынешней войны военная машина может быть использована на любом направлении после ее завершения.



Машина эта, конечно, не сможет тягаться с НАТО (там потенциал в обычных вооружениях и в людских ресурсах все равно больше). Но на других направлениях, где она не будет сталкиваться со столь сильным противником как украинская армия или армии стран Альянса, может быть вполне эффективна. Это и Средняя Азия, и Закавказье, и Ближний Восток (в частности – помощь Ирану в разруливании его многочисленных проблем), и Африка, и восстановление, как говорил Дерипаска, "пути Афанасия Никитина" в Индию. Причем даже просто само наличие такой армии, без ее прямого задействования, будет фактором влияния, как минимум на соседние с Россией страны, которые будут понимать, что в любой момент РФ может превратить их города в новые Бахмуты, Марьинки и Авдеевки. И никто не придет на помощь, так как никто не хочет напрямую воевать с крупнейшей ядерной державой.



То есть, у Москвы есть уже крайне эффективный инструмент для мощного захода в новую эпоху, которую открыл Трамп похищением Мадуро.



Но есть проблема – этот инструмент вместо того, чтоб устанавливать влияние РФ в нефтеносных странах, сейчас стачивается ради захвата Славянска и Краматорска, где нет никаких крупных месторождений кроме залежей глины. Война в Украине становится гирями, которые сдерживают активность РФ на других направлениях, где она была бы намного эффективнее. Да и даже если РФ, ценой миллионных жертв и долгих лет (пока другие великие державы будут делить мир, создавая свои зоны влияния путем экономических рычагов и "точечных войн"), сможет захватить всю Украину, установив там зависимый режим (против которого Запад сразу введет все возможные санкции), то это никаких преимуществ РФ в геополитике не даст. Разоренная страна с нелояльным населением потребует огромных ресурсов просто для содержания (не говоря уже о восстановлении). И это будут снова все те же гири, которые повиснут на России, сдерживая ее развитие.



Что касается периодически звучащих в Москве заявлений на тему "если не доведем начатое до конца, Украина станет постоянным источником проблем для России", то, очевидно, что для купирования таких проблем (если их Киев вообще будет создавать, а не предпочтет забыть о РФ как о страшном сне) в формате "гибридной войны" (как на Донбассе в 2015-2021 годах) потребуется многократно меньше усилий, чем сейчас.

Второй сценарий – РФ продолжит настаивать на полном списке своих требований (некоторые из которых Трамп просто не может выполнить, даже если б и хотел), рассчитывая, что Украина рано или поздно рухнет под грузом проблем с энергетикой и потерь на фронте, а также на то, что российская экономика и далее сможет функционировать в условиях санкций. Возможно, в Москве рассчитывают, что Трамп, в таком случае просто "умоет руки", перестав оказывать на кого-либо давление, чтоб не обострять ситуацию в отношениях с "ядерной" РФ (с целью добавить ему аргументов пойти по этому пути Кремль и предпринимает, как мы уже писали, демонстративные шаги вроде удара "Орешником").

Однако далеко не нулевой является и вероятность кардинального изменения подхода Трампа к войне в Украине и разворот его в сторону позиции "ястребов". В свою очередь это резко увеличит риски эскалации между РФ и США, если Кремль почувствует действительно серьезное давление и критическую угрозу (например - признаки внутренней дестабилизации или же блокирование экспорта через усиление санкций и захват судов в море). В таком случае никаких вариантов исключать нельзя вплоть до объявления "ядерного ультиматума" со стороны Москвы американцам со списком требований, невыполнение которых приведет к ядерному удару. В РФ есть немало сторонников такого подхода, которые считают, что это позволит, взвинтив ставки, выйти на "глобальную сделку" с США, которые не решатся на ядерную войну и пойдут на уступки. Но, на самом деле, это "неизведанная территория" - никто не может точно сказать, как отреагирует на такой ультиматум Трамп и другие мировые игроки (включая Китай). Но, в любом случае, продолжение войны повышает вероятность самых крайних сценариев. Особенно если параллельно будут нарастать противоречия между США и Китаем, а также США и Россией в других регионах мира.

Что касается Киева, то в украинской власти, как мы уже писали, после похищения Мадуро возникли ожидания того, что Трамп теперь перейдет на "линию Рубио" и война продолжится, но при резком усилении давления на Россию. Однако, как раз для Украины этот сценарий смертельно опасен, так как в случае любой эскалации, включая ядерную, именно она станет ее первой жертвой. Поэтому для украинцев лучший вариант - скорейшее прекращение огня.



Также как и для всего мира.



Очевидно, что геополитические противоречия нарастают огромные. И быстро они не разрешатся. Потому обострение противостояния крупнейших держав будет в любом случае. Однако ключевой вопрос в том, в каком виде это будет происходить – в формате, напоминающим "холодную войну" прошлого века (в ходе которой человечество жило и развивалось), либо мировой ядерной войны, которая человечество может погубить.



И по какому пути будет развиваться ситуация во-многом и зависит от того, удастся ли в ближайшее время завершить войну в Украине или нет. Так как это единственный масштабный военный конфликт в мире, в котором прямо участвует крупнейшая ядерная держава (а косвенно участвуют и другие ядерные державы). И потому завершение войны значительно снизит вероятность, что противостояние в мире перейдет в "горячую" или, тем более, в ядерную фазу.