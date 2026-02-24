Во вторник, 24 февраля, в Украине идет 1462-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 24 февраля

12.47 Дмитрий Медведев угрожает ядерным ударом по Украине, Британии и Франции после обвинений СВР в адрес Парижа и Лондона в намерении передать Киеву ядерное оружие.

"Это прямая передача ядерного оружия воюющей стране. Не может быть и тени сомнения в том, что России при таком развитии событий придётся использовать любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие, по целям в Украине, представляющим угрозу нашей стране. А в случае необходимости – и по странам-поставщикам, которые становятся соучастниками ядерного конфликта с Россией. Это тот симметричный ответ, на который имеет право Российская Федерация", - заявил Медведев.

11.44 Россия озвучит на переговорах об Украине свое обвинение Британии и Франции в намерении передать Киеву ядерное оружие, заявил Песков.

"Намерение Парижа и Лондона передать Киеву ядерную бомбу является вопиющим нарушением международного права. Эта информация будет учитываться РФ в ходе переговоров по Украине", - сказал спикер Кремля.

11.08 80% Украины до сих пор не закрыто системами ПВО, способными сбивать российские баллистические ракеты, сообщил Зеленский.

Напомним, основной системой для перехвата российской баллистики в Украине является Patriot.

10.40 В результате ударов по энергообъектам и обстрелам сетей вдоль линии фронта на утро обесточены потребители в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях, сообщает "Укрэнерго".

10.10 Служба внешней разведки РФ утверждает, что Британия и Франция "активно работают" над передачей Украине ядерного оружия, замаскировав это под собственную разработку Киева.

"Речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и

технологий в этой сфере. Как вариант рассматривается французская малогабаритная

боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1", - говорится в заявлении российской разведки.

Никаких подтверждений этой информации на данный момент нет.

9.00 Минобороны Британии сообщило о создании командного пункта "коалиции желающих" для координации поддержки Украины.

Об этом говорится в заявлении британского правительства.

В Лондоне уточнили, что в работу центра уже вовлечены около 70 военнослужащих. Пункт предназначен для планирования и координации дальнейших шагов в рамках помощи Киеву, включая военное взаимодействие и долгосрочную поддержку.

8.41 Зеленский записал почти 19-минутное обращение по случаю годовщины начала российского вторжения.

Среди прочего, на видео показывают подземный бункер президента, построенный ещё при СССР.

8.26 Украинский президент заявил, что Россия и Украина находятся в "начале конца" войны, пишет Financial Times.

При этом в интервью газете он снова отказался выводить войска из Донбасса. Издание добавляет, что этого требуют США.

"США убеждены в том, что Путин прекратит войну, если Зеленский передаст им территорию восточного Донбасса, что, по его словам, является недальновидной идеей", - говорится в статье.

"Честно говоря, я не верю, что это всё, чего требует Россия. Наш вывод войск из Донбасса, и тогда война закончится", - сказал он.

Зеленский также призвал ЕС "прекратить увиливать и установить дату вступления Украины", заявив, что это "должно произойти" уже в 2027 году.

7.47 В Киев прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, сегодня исполняется четыре года с момента начала полномасштабной войны с Россией.