Сегодня экс-министр энергетики Герман Галущенко был отправлен под стражу. Суд определил одному из фигурантов "Миндичгейта" залог в размере 200 млн гривен. Сумма более чем в два раза меньшая, чем просил САП (425 млн), но все равно очень большая. Вполне вероятно, что Галущенко на волю в ближайшее время не выйдет.

Вся эта история напомнила о том, что в громком коррупционном скандале еще не поставлена точка.

Как писала "Страна", Галущенко был одним из ключевых лиц, проходящих по делу "Мидас" о коррупции в ближайшем окружении президента Владимира Зеленского.

"Миндичгейт" привел к увольнению не только Галущенко, но и ряд других лиц, наиболее важным из которых, конечно, был глава Офиса президента Андрей Ермак, за влияние на политику прозванный "вице-президентом страны".

Однако, после громких отставок (и перестройки команды власти) накал страстей вокруг "Миндичгейта", на первый взгляд, спал. Это породило версии, что ради отставки Ермака - стержневой фигуры системы управления Зеленского - антикорорганы дело "Мидаса" и затеяли. Также ходили слухи, что была заключена некая сделка между НАБУ и президентом - Зеленский отправляет в отставку Ермака, а взамен на это антикоррупционный скандал останавливается.

Впрочем, состоявшееся в конце прошлого года вручение подозрений ряду близких к Зеленскому и его другу Шефиру депутатов, показало, что маховик раскрутки коррупционного скандала не остановился, а идет по своему сценарному плану, в котором, однако, предусмотрены паузы. Возможно для того, чтоб дать возможность Зеленскому пойти на шаги, которые от него требуются. А после того, как президента на них идти отказывается, наносится новый удар.

Как мы уже писали, в конце весны прошлого года в Украине сложилась ситуативная "антизеленская коалиция", в которую вошли СМИ, политики и грантовые структуры, ранее ориентированные на Демпартию США, а теперь на Европу, ключевые сотрудники НАБУ и САП, а также экс-президент Петр Порошенко, бизнесмен Игорь Коломойский и ряд других обиженных Зеленским фигур.

Собственно, эти группы и выступают основным тараном для ударов по президенту и раскрутки скандалов с его окружением. Как считается - с целью принуждения Зеленского сформировать правительство под контролем представителей "коалиции", а также передать им в ведение энергетику, оборонку и прочие хлебные сферы.

Правда, есть и альтернативная версия, по которой коррупционные дела - это инструмент принуждения Зеленского со стороны Трампа к принятию уступок по мирным соглашениям. В том числе - и по выводу войск из Донецкой области.

Как бы там ни было, но логика уголовно-информационных атак на президента уже вполне понятная. Удар-пауза с ожиданием уступок-новый удар.

В рамках этой логики уже заговорили, что на следующем этапе "пидозра" может быть вручена и Ермаку, чья жизнь после отставки также недавно была "засвечена". Еще близкие к "коалиции" СМИ дали понять, что идут попытки склонить Миндича пойти на сделку со следствием и "всех сдать". Кроме того, удар может быть нанесен и по упомянутому выше Шефиру.

Подробнее о перспективах развития событий читайте в статье "Страны".

С острова - детям

Сперва несколько слов о новостях о деле Галущенко. Бывшего министра юстиции и энергетики задержали при попытке уехать из страны, после чего ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 255 "Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней" (полагается тюремный срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества) и ч. 3 ст. 209 "Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем" (полагается от 8 до 12 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества) Уголовного кодекса.

"НАБУ и САП расширили круг подозреваемых в деле "Мидас". На отмывании средств и участии в преступной организации разоблачили бывшего министра энергетики (2021–2025 годов)" - говорится в сообщении в Telegram-канале НАБУ.

Одновременно бюро раскрыло детали дела, по которому Галущенко объявили о подозрении. Следствие утверждает, что в феврале 2021 года на острове Ангилья (маленький остров в Карибском бассейне) был зарегистрирован фонд для привлечения около 100 млн дол "инвестиций". Его возглавил гражданин Сейшельских Островов и Сент-Китс и Невис, который, по версии антикорбюро, профессионально предоставлял услуги по отмыванию доходов.

Среди "инвесторов" фонда, как заявляют в НАБУ, была семья Галущенко. Для сокрытия участия на Маршалловых Островах создали две компании, включенные в структуру траста в Сент-Китс и Невис. Бенефициарами оформили бывшую супругу и четверых детей экс-министра.

Следствие утверждает, что через доверенное лицо, известное как "Рокет", "преступная организация" получила более 112 млн долларов наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе. "Эти средства легализовали через разные финансовые институты, в том числе, криптовалюту и "инвестирование" в фонд", - говорит в сообщении НАБУ.

На счета данного фонда, которыми распоряжалась семья Галущенко, якобы перечислили более 7,4 млн долларов. Еще свыше 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро выдали наличными и перечислили родным напрямую в Швейцарии. Часть денег ушла на оплату обучения детей экс-министра в престижных учебных заведениях этой страны, остальное разместили на депозитах.

Сам Галущенко все обвинения в свой адрес отрицает.

Подозрительные три месяца

Наблюдатели говорят о нескольких важных моментах в деле Галущенко.

Во-первых, Галущенко сняли с ночного поезда. По словам журналиста Виталия Глагола, на пункте пропуска пограничники не выпустили Галущенко, потому что у него был индекс "Н" - запрет на выезд из Украины, который временно вводится решением следственного судьи ли, суда. После этого на место были вызваны детективы НАБУ и прокуроры САП, которые-де и дали на экс-министра ориентировку. И если Галущенко пытался выехать, то, возможно, его предупредили, хотя и слишком поздно.

Его задержали на 72 часа. Позже Галущенко заявил, что направлялся за границу, чтобы "увидеть детей". По его экс-министра, когда он пришел на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады по делу "Мидас", представители НАБУ якобы его заверили, что в отношении него нет каких либо ограничений на перемещение по Украине или выезд за границу. При этом он отказался комментировать, откуда у него средства на проживание и дорогостоящее обучение детей в Швейцарии.

Пауза с вручением подозрения действительно примечательна. Юрист, народный депутат Сергей Власенко ("Батькивщины") напомнил, что после отставки Галущенко и других экс-министров прошло более трех месяцев.

"Насколько я помню, за все это время они (бывшие министры) не были ни разу допрошены. Процессуальный статус в деле "Свидетель", - написал Власенко на своей странице в Facebook.

Он недоумевает, почему следствие за все это время не изменило статус Галущенко, если на то были основания.

"Просто ждали очередной хайп, чтобы распиарить себя любимых рассказами о том, как они "предотвратили бегство". Вопреки закону… Чистые PR-щики… Как и почти во всех делах", - пишет Власенко.

Напомним: лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко обвиняется НАБУ в попытке подкупа народных депутатов. Власенко, как и другие соратники Тимошенко, заявляют об отсутствии оснований у этих обвинений.

В свою очередь активный участник группы поддержки НАБУ народный депутат Ярослав Юрчишин настаивает: антикорорганы не делают "шоу", будут еще подозрения.

"Не думаю, что последнее (Галущенко - Ред.). "Миндичгейт" - это многослойная история, где был задействован не один министр. И не только Кабмин. Не знаю, сбудется ли обещание "весна придет - сажать будем", но очень надеюсь на разоблачение других коррупционеров", - написал Юрчишин на своей странице в Facebook.

"НАБУ действительно преуспело в плане пиара и коммуникации со СМИ.

"Миндичгейт" тому - наглядный пример. Хотя в политкругах ходит шутка, что расследования НАБУ обычно - это то же самое, что рыбалка на телеканале "Дискавери": поймали, показали и отпустили. Увидим, станет ли в этом плане "Миндичгейт" исключением. Что расследование получило новый импульс, несомненно. Перебьет ли это слухи о возможном "договорняке" между бюро и Банковой, в результате которого якобы выпустили Миндича, тоже интересно", - комментирует политолог Андрей Золотарев "Стране".

Вернемся к Галущенко.

Другой представитель антикорлобби в парламенте народный депутат Ярослав Железняк ("Голос") полагает, что экс-министр энергетики может дать показания против ключевых фигур в окружении президента Сергея Шефира и Андрея Ермак.

"Я убежден, что эти активные следственные действия могут привести к тому, что он всех сверху сдаст", - заявил депутат. Причем тут Шефир? Железняк объясняет: "отмывочный" фонд, о котором говорит НАБУ, был создан в феврале 2021 года. "Хронологически: до конца апреля Герман (Галущенко - Ред.) был еще даже не министром энергетики, а вице-президентом "Энергоатома", - заявил Железняк на своем Youtube-канале. А тогда, по его словам, за энергетику во власти отвечал не Миндич, а Шефир, который "притянул Галущенко на пост министра энергетики". Далее якобы "там появился Ростислав Шурма" (бывший замглавы ОП, курировавший экономические вопросы), потом Ермак "постепенно перераспределял влияние от Шефира к Миндичу".

Собственно, как мы уже писали, следующей целью НАБУ и САП могут стать Ермак и Шефир.

Если, конечно, Зеленский и далее будет упорствовать в своем нежелании идти на определенные шаги. И об этом поговорим подробнее ниже.

Чего хотят от Зеленского

Почему же НАБУшники вдруг "вспомнили" о Галущенко? По наблюдениям "Страны", обсуждаются те же две версии, что и в отношении всего "Миндичгейта".

Первая: команду дали американцы в рамках политики принуждения Зеленского к принятию согласованных Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в Анкоридже условий мирного соглашения (включая вывод украинских войск из Донбасса). Сторонники данной версии обращают внимание на то, что о Галущенко вспомнили как раз накануне нового раунда переговоров по завершению войны в Женеве и сразу после резких заявлений Зеленского в Мюнхене, где тот отверг уступки по Донбассу и дал понять, что готов воевать до "победного конца". Таким образом задержание Галущенко это-де очередной сигнал Зеленскому, что конец для него лично может быть совсем не победным, причем уже в самое ближайшее время.

Вторая версия гласит, что коррупционный скандал против Зеленского раскручивается не Трампом, а наоборот - его противниками: людьми и структурами, ранее связанными с Демпартией США, а теперь перешедшими под патронат Европы, которые вошли в ситуативный союз с оппозицией в политических и деловых кругах - Порошенко, Коломойский и т.д. Цель этой "антизеленской коалиции" - заставить Зеленского согласиться на формирование в Раде нового большинства, а далее - "перезагрузку" правительства с участием "коалиции" и перераспределение в ее пользу "потоков" и "схем" в энергетике и оборонке.

При таком ходе событий президент значительно потеряет во влиянии и превратится в "английскую королеву", а то и вовсе будет вынужден уйти в отставку.

Зеленский, однако, сопротивляется этому сценарию (так же как и не хочет идти на уступки по мирному соглашению) потому, согласно обеим версиям, удары по нему и продолжаются.

Теперь подозрение может быть еще объявлено другим "оставленным про запас" Ермаку и Шефиру (к которому НАБУ и САП уже подобрались через близкого к нему депутата от "Слуги народа" Юрия Киселя). Дальше только сам Зеленский. Тем более, давно ходят слухи, что на записях, сделанных в квартире Миндича, есть и голос, похожий на голос президента.

Одновременно с президентом ослабляется и пока еще подконтрольное президенту большинство в Верховной Раде, которое голосует все хуже.

По словам самих депутатов, это происходит из-за следственных действий НАБУ в отношении народных депутатов. По словам члена фракции "Слуги народа" Ольги Василевской-Смаглюк, только по некоему одному делу вызвали не менее 50 парламентариев на допрос - пока что в качестве свидетелей. И в знак протеста народные избранники саботируют голосования.

В то же время, неизвестно как на реализацию этого вполне очевидного сценария отреагирует Зеленский.

Будет ли он и далее пассивно наблюдать за тем, как объявляют пидозрения и отправляют по тюрьмам с огромным залогом его ближайших соратников, постепенно подбираясь и к нему лично. Либо попытается нанести контрудар по НАБУ и САП, о подготовке которого говорят еще с конца лета (через возбуждение уголовные дел против руководителей антикорорганов руками СБУ и ГБР).

Как раз вчера Зеленский опубликовал сообщение о своей встречи с первым заместителем главы СБУ Александром Покладом, которого СМИ называли куратором подготовки такого удара.

Впрочем, из самого текста сообщения не следует, что там обсуждались какие-либо действия против антикоррупционных органов. Да и в целом президент после коррупционного скандала и отставки Ермака уже не так прочно контролирует вертикаль власти (включая силовую). Но с учетом очевидной опасности продолжения раскрутки уголовных дел для Зеленского и его ближайшего окружения, варианта неких резких движений с их стороны исключать нельзя.