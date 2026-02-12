Статья Financial Times о том, что Зеленский якобы готовится официально заявить о проведении президентских выборов и референдума, вызвала в Украине бурную дискуссию. По версии газеты, президент может объявить об этом 24 февраля - в четвертую годовщину начала широкомасштабного вторжения России в Украину. А сами выборы и референдум по мирному соглашению, будут назначены на 15 мая. Причем, как пишет издание, на этом настаивают американцы.

Причем из текста статьи следовало, что Банковая готова провести выборы даже без завершения войны.

Впрочем, уже вчера эту информацию опроверг лично Зеленский, заявив, что ни о каких выборах или о референдуме 24 февраля объявлять не планирует. И что любые голосования возможны только после прекращения огня.

Последняя позиция не являются новостью - у президента об этом говорят постоянно. В том числе и в контексте мирных переговоров, заявляя, что любые мирные соглашения нужно утверждать на референдуме, а референдум (также как и выборы) можно провести только при условии остановки боев, а потому нужно объявить перемирие по линии фронта.

Но против этого выступает Россия, которая заявляет, что условием любого прекращения огня является вывод украинских войск из Донецкой области.

Собственно, последний момент, как признают все стороны, и является сейчас главным (хотя и не единственным) препятствием для заключения мирного соглашения.

Однако, несмотря на то, что выборы в силу описанных выше причин, носят пока лишь гипотетический характер, тема в политических кругах обсуждается сейчас довольно живо.

Подробности того, что происходит сейчас вокруг выборов, рассказывает "Страна".

Утром гарантии, вечером выборы

FT сообщила, что администрация Трампа потребовала от украинского руководства провести выборы и референдум о мирном соглашении до 15 мая. Это якобы стало условием предоставления Киеву гарантий безопасности США.

Под "интенсивным давлением" Белого дома" Киев якобы согласился, и Зеленский может публично объявить о своем согласии уже 24 февраля. "Чрезвычайно сжатые сроки" по голосованиям и некие "логистические трудности проведения выборов в условиях войны" якобы не станут проблемой, как дали понять американской стороне.

Лишь поздно вечером Зеленский опроверг информацию FT, заявив, что вопросом выборов Киев займется после получения гарантий безопасности и прекращения огня. А о якобы готовящемся на 24 февраля его выступлении он услышал сегодня "в первый раз".

Но вопрос этим он не закрыл. Народный депутат Ярослав Железняк ("Голос") сообщил, что дату 15 мая упомянул на согласительном совете глав фракций и комитетов Рады 10 февраля лидер фракции "Слуги народа" Давид Арахамия. Американцы, по словам Арахамии, озвучили желание закончить мирные переговоры до 15 мая, но это не является дедлайном.

Таким образом, о дате во власти точно знали и, возможно, некий ее представитель и стал одним из источников FT. На это же указывает и пауза, который взял для опровержения Зеленский: хоть информация со ссылкой на FT прошла еще с утра, президент официально опроверг только вечером. Это и породило предположение о том, что ОП сам запустил "слив" в прессу, замерил реакцию на это общества и СМИ и лишь потом выступил с опровержениями.

Как уже писала "Страна", подобные сливы играют важную роль в политике Банковой. Официально звучат одни - часто категорические - заявления, а через западные СМИ украинское руководство пытается показать, что в принципе Зеленский готов "договариваться".

Это необходимо, чтобы не раздражать Трампа. Дескать, мы не тормозим мирный процесс и готовы даже на скорейшие выборы и референдум, но с оговорками.

Кроме того, в Киеве сохраняется надежда, что отношения Вашингтона и Москвы могут в какой-то момент ухудшиться из-за экспансионистской политики американской администрации и ее склонности к резким экономическим, военным и политическим приемам. При усилении противоречий между США и РФ Трамп, возможно, уменьшит давление на Украину по вопросу мирных соглашений, а на Россию его усилит.

Реакция внутри Украины на слухи о скорых выборах была ожидаема.

Главы правления занимающейся мониторингом выборов грантовой организации ОПОРА Ольга Айвазовская, которая состоит в парламентской группе по подготовке изменений в законодательство, написала на своей странице в Facebook, что условие безопасности выборов остается основополагающим. Кроме того, необходимо "минимум полгода от завершения военного положения до дня начала избирательной кампании".

"Чем больше дебатов вокруг статей и положений закона о выборах, тем больше понимания, что даже эти сроки очень оптимистичны", - утверждает Айвазовская, чей комментарий в таком же ключе опубликован и в упомянутой статье FT.

О мире как предпосылке для выборов говорит и народный депутат Даниил Гетманцев ("Слуга народа", СН), уточняя, что мир должен быть "устойчивым". "К которому мы стремимся и на котором сейчас сосредоточены. Но пока, к сожалению, без конкретных дат", - написал Гетманцев в своем Telegram-канале.

Депутат Киевсовета от "Евросолидарности", народный депутат нескольких созывов Леонид Емец в комментариях к своем посту Facebook написал, что организаторам выборов еще нужно решить, как провести голосование граждан Украины за границей.

"Нынешняя система избирательных участков (за границей - Ред.) недостаточная. Для увеличения количества нужна работа с иностранными государствами и их законодательством. Это требует времени - минимум 2-3 месяца. Без этого треть избирателей выпадает из избирательного процесса. Я уже молчу о референдуме, где явка должна составить более 50% от общего количества избирателей. И таких условий еще много", - настаивает соавтор нынешнего Избирательного кодекса Емец, напоминая, что, по расчетам Центризбиркома, подготовительный процесс потребует полгода.

При этом, по данным "Страны", подготовка изменений в законодательство о выборах в рабочей группе Рады идет ни шатко ни валко.

"Хорошо, что она работает, но до финала работы еще очень далеко", - прокомментировал ход обсуждения один из членов группы, следующее заседание которой намечено на сегодня, 12 февраля.

Что время подготовки к выборам может быть меньшим полугода, говорит и бывший замглавы Центризбиркома Андрей Магера. В интервью изданию "Тексты" он спрогнозировал, что после наступления "устойчивого мира" запрос общества на выборы "может быть огромным - здесь и сейчас!" "В таких условиях обеспечить шесть месяцев на подготовку очень сложно. Если удастся выйти на два-три месяца, уже будет хорошо… Время на подготовку нужно обязательно, но сколько - это будет зависеть от политической ситуации и общественного давления. Никто не знает заранее", - заявил Магера.

Близкий к Банковой политолог Владимир Фесенко утверждает, что не видит никакой готовности к выборам, в том числе и в политтехнологическом плане, со стороны Офиса президента.

"Кто-то там возможно и рисует красивые презентации о подготовке к президентским выборам и референдуму, но никаких признаков реальной практической работы в этом направлении не наблюдается", - написал он на своей странице в Facebook.

По его мнению, выборы и референдум в Украине могут состояться только в случае согласования мирного соглашения, а это вряд ли возможно, если ключевой темой переговоров останется вывод украинских войск из Донбасса.

Избирательная логика

При этом в кругах, близких к экс-президенту Петру Порошенко, находят в сообщениях о 15 мая подтверждение, в команде Зеленского раздумывают над концепцией скоротечной кампании. И то, что источником может быть один из самых влиятельных лиц в сегодняшней конструкции власти Арахамия только усиливают подобные подозрения.

"У Зеленского есть только два варианта победы: или электронное голосование, или быстрые выборы. В первом варианте может нарисовать себе 146%, а во втором преимущество будет в том, что все остальные банально не успеют подготовиться, развернуть штабы, сеть. И этот временной лаг даст возможность Зеленскому хоть како-то надеяться просто выиграть время. А тем более на стороне власти будут админресурсы и деньги, которые наминдичили и набаканили раньше", - заявил на своем Youtube-канале блогер народный депутат восьмого созыва Борислав Береза, близкий к группе влияния Порошенко.

Отметим, что в политкругах действительно присутствует мнение (и оно проскальзывало уже и в упомянутой выше статье Financial Times), что Зеленский все ж таки рассматривает вариант проведения выборов президента даже во время войны, чтоб переизбраться на новый 5-летний срок. Известно, что эта идея прирабатывалась еще накануне положенных по Конституции выборов президента в марте 2024 года (что подтверждалось официально), однако, как писала "Страна", от нее отказались, потому что на Банковой расценили как очень большой риск того, что на них пойдет тогдашний главком ВСУ Залужный и победит действующего президента.

Впрочем, и нынешние рейтинги Зеленского также не дают ему повод для оптимизма - выборы, согласно опросам, он проигрывает. Причем как Залужному, так и главе своего Офиса Буданову. Поэтому единственный шанс для президента гарантировано переизбраться - это ввести электронное голосование, через "Дию", в котором, как считает оппозиция, власти могут нарисовать любой результат. Правда, как показала неудачная попытка подчинить Банковой антикоррупционные органы, проводить некие резкие политические движения, которые сталкиваются с сопротивлением как внутри страны, так и зарубежных партнеров, у Зеленского не получается. А попытка ввести электронное голосование вызовет бурление еще большее, чем законы по НАБУ и САП. Президент может на это решиться только, если ему гарантируют в данном намерении поддержку Европа и США, вероятность чего выглядит крайне небольшой. И если эта ситуация не изменится, то торопиться с выборами Зеленскому будет точно незачем.

По тем же причинам еще более сомнительной выглядит распространенная в оппозиционных кругах теория о том, что якобы президент попытается заключить сделку с Трампом - добиться от него разрешения на переизбрание через электронное голосование, а взамен пообещать через тоже электронное голосование обеспечить положительный результат референдума по мирному соглашению, включая вывод войск из Донбасса. Нет пока никаких сигналов, что на такой вариант готов пойти Трамп и уж точно будет против Европа и многочисленные силы внутри страны.

Во-вторых, в политкругах обсуждается широкая пиар-активность Кирилла Буданова. Телеграмм-каналы и СМИ заполнены новостями о его растущих рейтингах, благожелательными комментариями экспертов о его больших политических перспективах. Это также дает основания для разговоров на тему "наверное ж он что-то знает", порождая слухи о скорых выборах. При этом в каком качестве на них отправился Буданов версии разнятся. По одной из них Зеленский видит его своим преемником. И, в таком случае, выборы действительно могут пройти вне зависимости от того, закончится война или нет, так как у нынешнего главы Офиса есть все шансы на них победить и без манипуляций в "Дии". По другой версии - Буданов идет по своей программе и готовится к предвыборной борьбе вне зависимости от мнения по этому поводу Зеленского.