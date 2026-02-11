Анализируем итоги 1449-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Россияне продолжают продвигаться на Славянском направлении.

Они приближаются к Федоровке 2-й и Приволью примерно в 20 километрах до Славянска по трассе от Бахмута.

В целом за десять дней февраля россияне значительно продвинулись как на Славянском, так и на соседнем Лиманском направлении.

Также, по данным Deep State, ВСУ ликвидировали "серую зону" к югу от Запорожья - у Приморского и Лукьяновского. Российские паблики также пишут, что на этом направлении ВСУ начали попытки инфильтрации в российские порядки, а также усилили беспилотную компоненту.

На Запорожском направлении украинский военный с позывным "Мучной" подтверждает, что россияне захватили село Зализничное, о чем минобороны РФ заявляло вчера.

При этом он также подтверждает, что ВСУ ведут контрнаступательные операции на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. По данным "Мучного", россиян оттеснили за Орестополь и вернули контроль над соседней Алексеевкой.

На карте Deep State эти продвижения ВСУ не указаны. Но ранее о начале украинских атак на этом направлении писали российские военные телеграм-каналы.

То есть, украинские войска начали активнее контратаковать российскую группировку, которая ведет наступление в Запорожской области - как на востоке, так и на западе региона.

Пока масштаб этих действий неясен, и, вероятно, идет борьба в рамках "серой зоны", где контроль в той или иной степени был у обеих сторон.

Пройдут ли выборы до 15 мая?

Зеленский может объявить о проведении президентских выборов и референдума 24 февраля - в четвертую годовщину начала войны в Украине, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, Киев начал подготовку к выбором после того, как администрация Трампа потребовала провести их до 15 мая. В противном случае Украина рискует лишиться предложенных Вашингтоном гарантий безопасности.

Украинская сторона дала понять американской администрации о готовности к "чрезвычайно сжатым срокам" проведения выборов и референдума "несмотря на логистические трудности проведения выборов в условиях войны". Об этом изданию сообщили источники в окружении Зеленского.

"У украинцев сложилось твердое убеждение, что все это должно быть связано с переизбранием Зеленского", — сказал изданию неназванный западный чиновник. "Этот план подчёркивает стремление Зеленского максимально увеличить свои шансы на переизбрание, одновременно уверяя Трампа, что Киев не замедляет мирное соглашение", - описывает FT стратегию Киева.

Однако, газета сообщает также, что до 15 мая у Трампа хотят не только проведения выборов в Украине, но и реализации всего комплекса мирных соглашений - включая вывод ВСУ из Донбасса.

В то же время в публикации отмечается, что все эти планы могут быть сорваны, если Киев и Москва не договорятся по вопросу территорий (то есть, как следует из контекста статьи, если Зеленский откажется выводить войска из Донбасса). Также издание допускает, что ситуацию Зеленский попытается использовать для увеличения своих шансов на переизбрание на новый 5-летний срок, а также с целью показать Трампу, что он не тормозит мирные соглашения.

"Президент США дал понять Киеву, что американские гарантии безопасности зависят от согласования более широкого мирного соглашения, которое, вероятно, повлечёт уступку Донбасса России, и которое Вашингтон хочет выполнить до срока 15 мая", - пишет издание.

По его данным, "Вашингтон оставляет Киеву очень мало пространства для маневра на фоне приближающихся промежуточных выборов в США".

При этом, по мнению собеседников FT, "план может быть отложен в зависимости от того, насколько будут далеки друг от друга Киев и Москва по ключевому вопросу территорий". Украинские и западные официальные лица также считают, что график и ультиматум США "вряд ли будут выполнены", поскольку они зависят от возможности достижения прогресса на переговорах Россией.

Позже СМИ со ссылкой на окружение Зеленского фактически опровергли информацию FT. "Пока нет безопасности, не будет и объявлений о выборах", - заявил источник.

Затем об этом прямо заявили в ЦИК. Текущее законодательство не позволяет проводить выборы во время войны, а новые нормы только обсуждаются в Раде, сказал замглавы Центризбиркома Сергей Дубовик.

Также опровергли такие планы в рабочей группе, которая готовит законодательство под будущие выборы. 24 февраля точно не будет объявлено о скором проведении выборов, заявила глава организации "Опора" Ольга Айвазовская.

По ее словам, депутаты и эксперты солидарны в том, что выборы возможны лишь минимум через полгода после завершения военного положения. Следующее заседание группы состоится 12 февраля и будет не последним.

Айвазовская пишет, что проведение этих выборов потребует изменений не только в избирательном законодательстве, но также в уголовном и административном кодексах.

"В парламенте точно нет голосов сейчас ни за что и после наработки юридической рамки в форме законопроекта, придется еще пройти не одну встречу с фракциями и группами, где начнут действовать и включаться другие интересы: кроме политических – текущие

жизненные (санкции, расследование и т.п.). Эта часть может быть сложная и длительная, ведь нет больше единогласия коалиции, которая могла бы самостоятельно принимать решения", - пишет Айвазовская.

В то же время член украинской делегации Арахамия на вчерашнем совещательном совете Рады сообщил, что американцы озвучили свое желание закончить мирные переговоры до 15 мая, но это не является дедлайном. Об этом сообщил нардеп Железняк со ссылкой на источники.

Иными словами, Банковая по-прежнему настаивает на том, что для проведения выборов и референдума по мирному соглашению нужно как минимум перемирие по линии фронта (то есть, без отступления ВСУ из Донецкой области). Но на это, как мы уже писали, вряд ли согласится Москва, которая называет вывод украинских войск из Донбасса главным условием для прекращения огня.

Параллельно информации FT о готовности Зеленского провести выборы и референдум 15 мая, в украинских телеграм-каналах появились пока официально никак не подтвержденные сообщения о том, что делегация Киева готова выехать на переговоры в Москву и о том, что такая возможность обсуждалась во время встречи в Абу-Даби.

Формально это выглядит чуть ли не как сенсация (Киев фактически принимает предложение Кремля провести переговоры в Москве), но, по сути, это мало что значит.

Проблема в переговорах не в месте их проведения, а в том, что нет никакого согласия между Украиной и РФ по самым главным пунктам мирного соглашения. В первую очередь - по выводу украинских войск из Донбасса. И пока такое согласие не появится, то приедет или нет украинская делегация (или даже сам Зеленский) в Москву, на процесс никак не повлияет.

Смысл заявлений о готовности поехать в Москву такой же как и о готовности провести референдум и выборы в мае: показать Трампу "конструктивную позицию".

В реальности же основная сейчас задача украинских властей - с одной стороны, избежать жесткого давления Трампа по принуждению к выводу войск из Донецкой области (для этого и демонстрируется "конструктив"), с другой стороны, через различные "встречные предложения", от которых точно откажется Москва (вроде готовности провести выборы в мае, но при условии объявления перемирии по линии фронта) затянуть переговорный процесс.

Расчет на то, что уже скоро Трампу будет не до Украины из-за начала предвыборной кампании в Конгресс (а следовательно, вероятность давления на Киев снизится), а также на то, что, по мере усиления экспансионистской политики США (Иран, Куба, политика вытеснения с мирового рынка российских энергоносителей), отношения Вашингтона и Москвы будут ухудшаться, а влияние выступающих за усиление давления на РФ ястребов в окружении Трампа усиливаться.

Плюс к тому, как и прежде, есть надежда и на изменение ситуации на фронте и в тылу не в пользу Москвы.

Оправдается ли этот расчет или нет - вопрос открытый. Но пока украинские власти движутся в рамках этой концепции.

Европа и военная помощь Украине

Европарламент сегодня утвердил выделение Украине общеевропейского кредита на 90 млрд евро на ближайшие два года. Теперь необходимо решение Совета ЕС. Напомним, что 60 млрд пойдут на военную помощь, а 30 млрд - на общую бюджетную поддержку.

То есть, на один год получается 45 млрд. Однако это значительно меньше, чем Украина получала поддержки в предыдущие годы. Так, в прошлом году от европейских стран Киев получил помощи на 68 млрд евро, по данным исследования Кильского института мировой экономики.

В том числе, европейцы предоставили около 39 млрд евро гуманитарной и финансовой помощи и 29 млрд евро военной помощи. Больше всего помощи в 2025 году передала Германия - 9 млрд евро и еще 600 млн на закупку американского оружия через PURL.

Великобритания дала 5,4 млрд евро, Швеция — 3,7 млрд евро, Норвегия — 3,6 млрд евро, Дания — 2,6 млрд евро. В целом Северная Европа дает гораздо больше помощи, чем Южная - 33% против 3%.

При этом очевидно, что такое усиление бремени на фоне нарастающих экономических - это вызов для всей Европы, и в первую очередь для Германии, которая несет самую высокую долю расходов. И неизвестно, на протяжении какого времени Европа будет готова и дальше поддерживать такой темп вливаний.

Видимо, это понимают и в самой Европе. Поэтому готовятся к своей части вероятной мирной сделки, куда, по требованию Киева, входит ускоренное вступление Украины в Евросоюз.

Правда, пока в ЕС обсуждают лишь усеченное членство для Украины. Об этом газете Politico рассказали дипломаты и чиновники Евросоюза и Украины.

Для обеспечения мирного соглашения "Киев настаивает на вступлении в ЕС в 2027 году, чтобы эта дата была включена в мирную сделку с Кремлем".

Идея предполагает, что Украина получит место за столом ЕС и поэтапный доступ к правам и обязанностям, продолжая реформы уже в статусе "внутри процесса". Такой подход неформально называют "обратным расширением" - вступление в начале пути, а не в конце.

В Брюсселе считают, что раннее вовлечение Украины снизит риск потери мотивации Киева и даст время для завершения реформ судебной системы, институтов и управления. При этом в ЕС подчеркивают, что "коротких путей не будет".

Проект сталкивается с серьезными препятствиями. Главный противник - премьер Венгрии Виктор Орбан, который открыто выступает против вступления Украины. В ЕС рассчитывают на исход выборов в Венгрии в апреле или на внешнее давление. В Брюсселе полагают, что Трамп может повлиять на позицию Будапешта в рамках возможной мирной сделки.

Отметим, что ранее против ускоренного приема Украины выступал и канцлер Германии Мерц. Также против была Италия, которая требовала принять в ЕС сперва балканские страны. То есть, оппозиция у того, чтобы ускоренно принимать Киев, может быть шире, чем только Будапешт.