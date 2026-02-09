Национальный банк Украины на завтра, 10 февраля, повысил курс евро сразу на 36 копеек - до 51,12 грн.

Об этом сообщает издание "РБК-Украина" в своей инфографике.

В свою очередь курс доллара перешагнул отметку в 43 гривень и достиг 43,02 грн за доллар.

Ранее мы писали, что на рынке постепенно пытаются осмыслить новую волну девальвации, и приходят к выводу, что её не удастся обосновать ростом валютного спроса (рыночным фактором), как это было в январе 2025-го. Потому экономисты говорят о намеренной планомерной девальвации гривни под руководством Национального банка.

Подробнее о причинах девальвации гривни мы рассказывали в отдельном материале.

Между тем доллар продолжает падение к евро на мировом рынке. Но Европу это уже беспокоит и она может в ближайшее время попытаться остановить рост своей валюты. Слишком дорогой евро не выгоден Старому Свету, поскольку делает неконкурентными цены на произведенные здесь товары.

