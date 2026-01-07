С самого начала 2026 года Нацбанк ускорил девальвацию гривни. Это видно по росту официального курса гривня/доллар, который всю эту неделю выходит на новые исторические максимумы: 5 января достиг - 42,2942 грн/$, 6 января - 42,4208 грн/$, 7 января - 42,5634 грн/$, а на завтра, 8 января, установили уже 42,7155 грн/$.

Так высоко он еще не доходил. При этом нельзя забывать, что 31 декабря рынок закончил 2025 год с оф. курсом в 42,3878 грн/$.

И это не предел, на сегодняшних торгах межбанка (Bloomberg) курс реальных сделок достигал 42,91 грн/$, и это ценник впоследствии будет закладываться в реальные цены импортных товаров. До 43 грн/$ осталось совсем немного.

Одновременно дорожает и евровалюта, которую Нацбанк почти дотащил до психологического уровня в 50 грн/€ - на завтра, 8 января, официальный курс установлен на новом максимуме в 49,9216 грн/€, хотя еще прошлую неделю он заканчивал на 49,5499 грн/€.

Все это не могло не сказаться на наличных курсах. С начала этой недели средняя цена доллара в кассах банков на покупке/продаже поднялась с 41,97-42,53 грн/$ до 42,45-43,07 грн/$, а максимальный ценник в продаже - с 42,94 грн/$ до 43,50 грн/$ И 43,50 грн/$ - это новый ценовой рекорд, который установил МетаБанк. У крупнейших Приватбанка и Ощадбанка покупка/продажа вышли на 42,35-42,95 грн/$ и 42,40-42,98 грн/$, соответственно.

Хотя если смотреть на карточные курсы, то там даже дороже. Максимальная продажа достигла 43,54 грн/$ - ее поставил Райффайзен Банк, а средняя цена на покупке/продаже вышла на 42,50-42,95 грн/$.

Евро также не мог не подорожать и уже почти дорос до уровня 51 грн/€. Максимальная цена на продаже наличного в кассах банков достигла 50,90 грн/€ (МетаБанк), а средняя на покупке/продаже держится в рамках 49,69-50,39 грн/€. При этом карточные цены в максимуме уже доросли до 51,03 грн/€ от Райффайзен Банка, а средняя покупка/продажа здесь вышла на 49,59-50,29 грн/€.

Резкую девальвацию гривни сейчас объясняют несколькими совпавшими факторами:

С начала года из-за сезонного фактора сократились валютные поступления украинских экспортеров, которые мало продают доллара на межбанке. Из-за чего Нацбанк вынужден активнее заливать рынок инвалютой из собственных резервов. С начала 2026 года его продажи достигали 85% объем торгов на Bloomberg, хотя ранее двигались в основном в рамках 50-60%. Удешевление евро в паре евро/доллар на мировом рынке: например, сегодня он отступал до 1,1684, хотя ранее достигал 1,1745. НБУ уже выработал для себя стратегию сбалансирования рынка так, чтобы гривневый курс евро не достиг и не перевалил сильно за 50 грн/€. Чтобы сдержать подорожание импортных товаров из Европы и инфляцию, соответственно. Поэтому, когда евро дорожает в мире, НБУ снижает курса доллара - на нашем рынке цену евро считают через доллар. Желание хоть немного помочь МВФ, который не очень доволен выполнением правительством Меморандума, и до сих пор не утвердил Украине на уровне совета директоров новую кредитную программу на $8,1 млрд грн. Как известно, ранее МВФ настоятельно рекомендовал Нацбанку девальвировать гривню, а председатель НБУ Андрей Пышный заявлял, что это вопрос не решен и "дискуссия по нему продолжается".

"Понятно, что девальвация сознательная и управляемая Нацбанком. Он может пытаться решить с ее помощью несколько вопросов: и переговоры с МВФ, и выравнивание рынка по евро. А может думают как полученную внешнюю помощь повыгоднее конвертировать, потому что новая еще неизвестно, когда будет. Не исключено, что это только начало девальвации", - прокомментировал "Стране" ситуацию директор казначейства крупного банка.