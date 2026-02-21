Текущие Олимпийские игры стали худшими за всю историю для сборной Украины. Украинцы вернулись с соревнований без единой медали.

Об этом свидетельствует таблица медалей зимних Олимпийских игр 2026 года.

До этого подобный антирекорд ставился в 2002 и 2010 годах.

Однако и в Солт-Лейк-Сити, и в Ванкувере украинцы становились как минимум пятыми, причем делали это в индивидуальных дисциплинах.

Между тем в 2026 году украинские спортсмены вообще не поднялись выше 6 места ни в одной дисциплине.

6-ые места заняли лыжные акробаты (Ангелина Брыкина, Александр Окипнюк и Дмитрий Котовский) и сборная Украины по санному спорту в командной эстафете (Юлианна Туницкая, Андрей Мандзий, Игорь Гой/Назарий Качмар, Елена Стецькив/Александра Мох).

Также лишь трое атлетов вошли в топ-10 в фристайле, прыжках и биатлоне.

Первое же место по числу медалей на этой Олимпиаде у Норвегии. США на втором месте. На третьем - хозяйка соревнований Италия.

Напомним, что помимо неудачного выступления, на Олимпиаде произошёл скандал с участием Украины. Так, в Офисе президента обвинили Международный олимпийский комитет в "согласии с агрессором" из-за дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича, который вопреки запрету МОК собирался надеть шлем с фотографиями украинских спортсменов, погибших из-за войны.