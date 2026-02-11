Шведская фристайлистка Элис Лундхольм, идентифицирующая себя как мужчина, не прошла квалификацию в женском могуле на Олимпийских играх-2026 в Италии.

Об этом пишет западная пресса.

Сообщается, что в первом квалификационном раунде Лундхольм набрала 12,05 балла и заняла последнее, 29-е место. Во втором раунде она заработала 59,22 очка и стала в итоге 25-й, потеряв шанс на выход в финал.

По сообщениям СМИ, Лундхольм стала первым открытым трансгендером в истории зимних Олимпийских игр.

В интервью шведскому телеканалу SVT Лундхольм заявляла, что считает себя мужчиной, но при этом участвует в женских соревнованиях на тех же условиях, что и все остальные спортсменки. По ее словам, с этим все согласны.

Ранее в легкой атлетике трансгендерам запретили соревноваться с женщинами.

А перед этим Международная федерация плавания запретила трансгендерным спортсменам участвовать в женских турнирах.