Боксерский поединок в 1/8 финала Олимпиады между итальянкой Анджелой Карини и мужчиной по рождению из Алжира, ставшим женщиной по имени Иман Хелиф, завершился через 46 секунд после начала. Карини отказалась продолжать бой и ушла с ринга в слезах.

В первом же раунде итальянка пропустила два удара в голову, из-за них даже отстегнулся шлем на ее голове. После этого Карини остановила бой, вернулась в свой угол, а затем снялась с боя и покинула ринг. Судья объявил Хелиф победительницей.

Алжирская спортсменка в прошлом году провалила гендерный тест. Ее дисквалифицировали с чемпионата мира - 2023, но разрешили выступить на Олимпиаде.

Всего на Играх в Париже выступают двое мужчин, считающих себя женщинами. Помимо Хелиф, это еще один боксер-трансгендер - Линь Юйтин из Тайваня. Как уточнили в МОК, спортсменки были допущены до Игр, так как соблюдают и уважают правила отбора.

Между тем премьер‑министр Италии Джорджа Мелони осудила решение МОК о допуске к женским соревнованиям по боксу в Париже спортсменок с повышенным уровнем тестостерона.

"Я не согласна с позицией МОК уже много лет. Когда в 2021 году МОК изменил регламент по этому вопросу, мы выступили с предложением, чтобы указать на последствия, которые это может иметь. Это факт, что из‑за высокого уровня тестостерона в крови алжирской спортсменки бой на старте не кажется честным. В течение многих лет я пыталась объяснить, что некоторые тезисы, доведенные до крайности, рискуют особенно сильно повлиять на права женщин. Я считаю, что спортсменов, имеющих мужские генетические особенности, не следует допускать к женским соревнованиям, нужно не дискриминировать кого‑либо, а защищать право спортсменок соревноваться на равных условиях. Я благодарю Анджелу Карини за то, как она боролась. Снятие Анжелы меня еще больше огорчает, я была взволнована вчера, когда она написала: "Я буду бороться", - потому что в этих вещах важны самоотверженность, голова и характер, но также имеет значение и конкуренция на равных. С моей точки зрения, это не было соревнование на равных", - приводит слова Мелони La Gazzetta dello Sport.

В марте 2023 года в легкой атлетике трансгендерам запретили соревноваться с женщинами.

Однако в некоторых видах спорта это разрешено. Так, осенью мы рассказывали, как в США два трансгендера завоевали золото и серебро на велогонках в женском турнире.