Транcгендерам в легкой атлетике запретили соревноваться с женщинами.

Об этом сообщается на сайте World Athletics (Международной ассоциации легкоатлетических федераций), совет которой утвердил такое решение.

Президент организации Себастьян Коу заявил, что советом предприняты "решительные меры", чтобы "защитить женскую категорию в нашем виде спорта".

Новые правила вступят в силу с 31 марта.

Напомним, в июне прошлого года Международная федерация плавания (FINA) запретила трансгендерным спортсменам участвовать в женских турнирах. Исключение сделают для трансгендеров, которые завершили свой гендерный переход до достижения 12 лет.

Президент FINA Хусейн Аль-Мусаллам сказал, что таким образом организация пытается защитить права спортсменов на участие в соревнованиях, а также защитить честность соревнований.

Ранее мы рассказывали, что бывший президент США Дональд Трамп на примере тяжелой атлетики объяснил, почему трансгендеры в женском спорте – это несправедливо.

Также "Страна" писала, что МОК изменил рекомендации о допуске к соревнованиям трансгендеров.