Международная федерация плавания (FINA) запретила трансгендерным спортсменам участвовать в женских турнирах.

За это решение проголосовали члены федерации. Информацию об изменениях в политике гендерной интеграции обнародовали19 июня на сайте организации.

Исключение сделают для трансгендеров, которые завершили свой гендерный переход до достижения 12 лет.

Президент FINA Хусейн Аль-Мусаллам сказал, что таким образом организация пытается защитить права спортсменов на участие в соревнованиях, а также защитить честность соревнований.

При этом президент FINA анонсировал создание рабочей группы, которая должна представить открытую категорию для некоторых соревнований. То есть, возможно, в некоторых соревнованиях трансгендеры все еще смогут принять участие.

Ранее ограничения для трансгендерных спортсменов по плаванию приняли в США. Там Национальная ассоциация студенческого спорта (NCAA) - после череды побед трансгендера Лии Томас ввела обязательные тесты на уровень тестостерона - их необходимо сдавать за четыре недели до соревнований.

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