Нардепы предложили штрафовать за ЛГБТ-символику. Фото: РИА Новости

В Верховную Раду поступил проект закона, авторы которого предлагают наказывать большими штрафами за пропаганду педофилии, гомосексуализма и трансгендеризма.

Как видно из карточки документа, он направлен на рассмотрение профильного комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Полное его название - проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по ответственности за пропаганду отклонений от конституционных норм семьи, детства, материнства и отцовства. 

Разработчики хотят, чтобы Кодекс об административных правонарушениях был дополнен новой статьей 180-2 "Пропаганда педофилии, гомосексуализма и трансгендеризма". Согласно этой статье, следует карать:

  • за пропаганду - штрафом в размере одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан на физических лиц и в размере трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан на юридических лиц;
  • за повторное нарушение в течение года после наложения административного взыскания - штрафом в размере трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан для физических лиц и в размере пяти тысяч тысяч минимумов для юридических лиц;
  • за пропаганду, совершенную должностным лицом - штрафом в размере пяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Также проект определяет некоторые термины.

Педофилия - отношения сексуального характера между совершеннолетним лицом и лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

Пропаганда педофилии - любое из следующих действий:

  • публичное признание педофилии одним из вариантов нормы или реклама педофилии в СМИ, речах, лозунгах;
  • публичное отрицание негативных последствий для детей, пострадавших от педофилии, или признания, что при наличии добровольного согласия ребенка педофилия не вредна;
  • изготовление, распространение, демонстрация фильмов или других видеоматериалов (в том числе мультфильмов), содержащих отношения сексуального характера между совершеннолетним лицом и лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

Гомосексуализм - отношения сексуального характера между лицами одного пола.

Пропаганда гомосексуализма - любое из следующих действий:

  • изготовление и/или распространение, а также публичное использование продукции, содержащей ЛГБТ-символику;
  • публичное признание одним из вариантов нормы, реклама или призыв к заключению каких-либо видов браков, не предусмотренных Конституцией;
  • публичный призыв или реклама участия в отношениях сексуального характера между лицами одного пола;
  • публичная демонстрация отношений сексуального характера между лицами одного пола или изготовление, распространение, демонстрация фильмов или других видеоматериалов (в том числе мультфильмов), содержащих отношения сексуального характера между лицами одного пола.

Трансгендеризм - самоидентификация личности не в соответствии с ее биологическим полом.

Пропаганда трансгендеризма - любое из следующих действий:

  • реклама гормональной терапии или хирургической операции по изменению пола или призывы к использованию такой продукции или услуг;
  • публичное признание трансгендеризма одним из вариантов нормы или реклама трансгендеризма.

Скриншот с сайта Верховной РадыПроект закона, с.1Проект закона, с.2Проект закона, с.3

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