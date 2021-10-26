В Украине начал работать в тестовом режиме реестр педофилов. Сейчас в него уже внесли данные о 171 человеке, которые были привлечены к ответственности и отбывают наказание за сексуальные преступления против несовершеннолетних.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Реестр педофилов, который пока работает в тестовом режиме, наполняет Минюст вместе с органами прокуратуры и суда. Они изучают личные дела осужденных для того, чтобы даже после окончания отбывания наказания информация о них хранилась в этой базе данных.

Как рассказала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, во многих странах уже есть примеры того, как функционирует реестр педофилов и его важности для защиты детей. При создании такой базы в Украине изучили опыт США, Канады и европейских стран.

"Природой этого реестра является то, чтобы обезопасить, например, учебные заведения или лечебные заведения или других людей, которые работают с группами детских коллективов от того, чтобы взять такого человека на работу", - объяснила Высоцкая.

Доступ к реестру будут иметь и правоохранительные органы. Однако есть много нормативных препятствий по наполнению реестра. Например, нельзя осужденное по определенной статье лицо внести в такой реестр, пока не будет определения суда в отношении этого человека, в котором прямо будет предусмотрено внесение данных о таком лице в реестр.

"Мы на пути создания реестра и, я думаю, что в скором времени у страны будет цивилизованный, эффективный, работающий реестр, который можно использовать", - резюмировала Елена Высоцкая.

Напомним, закон о введении реестра педофилов в Украине вступил в силу еще в прошлом году.

Также "Страна" подробно разбиралась, кто будет иметь к нему доступ.