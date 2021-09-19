В Киеве задержали мужчину, который совершал развратные действия в детских поликлиниках. Педофила приговорили к пяти годам лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, осенью 2019 мужчина, находясь в помещениях детских поликлиник в Деснянском районе Киева, совершил развратные действия в отношении двух девочек. На момент совершения преступления девочкам было 4 и 5 лет.

Мужчина, пользуясь отсутствием посторонних лиц, демонстрировал свой половой орган девочке, которую увидел в коридоре больницы на ул. Маяковского. Спустя время он совершил то же действия по отношению ко второму ребенку в поликлинике на Выгуровском бульваре.

Педофила задержали очевидцы и вызвали милицию.

По результатам судебного рассмотрения Деснянским районным судом Киева 45-летнего киевлянина приговорили к пяти годам лишения свободы.

После вступления приговора в законную силу информация про осужденного будет внесена в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего.

Ранее мы писали о том, что на Центральном железнодорожном вокзале Киева правоохранители задержали мужчину, который в туалете учебного заведения совершил развратные действия в отношении 8-летней девочки. За содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Помимо этого, в Одессе педофил годами использовал фотографию и никнейм собственного сына, чтобы знакомится с несовершеннолетними девочками в социальных сетях. Потом он шантажом заманивал их в безлюдное место и насиловал, среди его жертв восьми девочкам не было даже 14 лет.