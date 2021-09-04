В России суд на два месяца отправил под домашний арест мужчину, которого подозревают в убийстве педофила. Подозреваемый - папа одной из пострадавших девочек.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Тело мужчины со следами ножевого ранения нашли в российской Самаре в лесу. Оказалось, что это был труп подозреваемого в педофилии в отношении двух девочек.

В ходе следствия проверяли две версии произошедшего: его убил отец пострадавшей или педофил сам наткнулся на нож в ходе ссоры с отцом девочки.

Напомним, киберполиция Украины разоблачила педофила, который насиловал маленького мальчика и снимал происходящее на видео. Во время обысков у него нашли пятьсот файлов с детской порнографией из них в 127 фигурировал пострадавший ребенок. Теперь педофилу грозит пятнадцать лет тюрьмы.

Также "Страна" сообщала, что в Белой Церкви (Киевская область) будут судить 53-летнего педофила, который в течение месяцев насиловал несовершеннолетних сестер с согласия их отца.

Ранее мы писали, что вод Полтавой задержали педофила, который предлагал мальчикам сняться в эротической фотосессии за деньги