На Центральном железнодорожном вокзале Киева правоохранители задержали мужчину, который в туалете учебного заведения совершил развратные действия в отношении 8-летней девочки. За содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Так, в дежурную часть Деснянского управления полиции обратилась киевлянка. Женщина сообщила, что в школе на Лесном проспекте по отношению к ее 8-летней дочери неизвестный мужчина совершил развратные действия. Тогда на место происшествия выехали правоохранители.

Как рассказал начальник криминальной полиции Деснянского управления полиции города Киева Андрей Табала, благодаря записям с камер видеонаблюдения правоохранители менее чем за сутки установили личность нападавшего:

"После опроса потерпевшего и свидетелей мы выяснили, что во время перерыва школьница зашла в туалет где находился неизвестный. Запугивая ребенка, мужчина совершил в отношении нее развратные действия. Крики девочки о помощи услышали ученики старших классов, которые пытались задержать правонарушителя, но он убежал. На поиски злоумышленника были направлены сразу все наряды полиции Киева. Оперативные сотрудники столичного главка и Деснянского управления полиции задержали фигуранта на Центральном железнодорожном вокзале, когда он пытался покинуть территорию столицы"-, пояснил Табала.

В результате правоохранители задержали киевлянина 1971 года в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Как оказалось, мужчину неоднократно привлекали к уголовной ответственности за имущественные преступления. В начале сентября этого года он освободился из тюрьмы, где отбывал наказание за развращение несовершеннолетней.

По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 156 Уголовного кодекса Украины (совершение развратных действий в отношении малолетнего). Следователи готовят задержанному сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Киевлянину грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее мы писали о том, что учительницу одной из школ Винницы подозревают в развращении малолетнего ученика. По данным полиции, развратные действия в отношении школьника женщина совершила еще несколько лет назад, но информация об этом всплыла только сейчас.

Также в Одессе педофил годами использовал фотографию и никнейм собственного сына, чтобы знакомится с несовершеннолетними девочками в социальных сетях. Потом он шантажом заманивал их в безлюдное место и насиловал, среди его жертв восьми девочкам не было даже 14 лет.