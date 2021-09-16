Учительницу одной из школ Винницы подозревают в развращении малолетнего ученика. По данным полиции, развратные действия в отношении школьника женщина совершила еще несколько лет назад, но информация об этом всплыла только сейчас. Об этом сообщает Нацполиция Винницкой области.

"В полицию поступила информация о возможном совершении в 2018-2019 годах развратных действий учительницей одной из школ города в отношении малолетнего ученика", - говорится в сообщении.

По факту открыто уголовное производство по статье о развращении несовершеннолетних (ч. 1 ст. 156 Уголовного кодекса Украины)., правоохранители выясняют обстоятельства возможного совершения неправомерных действий в отношении малолетнего ребенка. Санкция задействованной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Ранее "Страна" писала о том, что киберполиция Украины разоблачила педофила, который насиловал маленького мальчика и снимал это на видео.

Также мы сообщали, что в Одессе педофил годами использовал фотографию и никнейм собственного сына, чтобы знакомится с несовершеннолетними девочками в социальных сетях. Потом он шантажом заманивал их в безлюдное место и насиловал, среди его жертв восьмерым девочкам не было и 14 лет.