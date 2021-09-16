В Одессе педофил годами использовал фотографию и никнейм собственного сына, чтобы знакомится с несовершеннолетними девочками в социальных сетях. Потом он шантажом заманивал их в безлюдное место и насиловал, среди его жертв восьми девочкам не было даже 14 лет. Остаток жизни насильник может провести в тюрьме.

Об этом сообщает "УНИАН".

Как выяснилось в ходе следствия, 52-летний мужчина на протяжении пяти лет использовал ник и фото своего сына и знакомился с несовершеннолетними девочками в соцсетях и мессенджерах. В ходе общения он слал им фото интимного характера и добивался того, чтобы девочки отвечали ему тем же.

После этого он звонил своим малолетним жертвам, выдавал себя за полицейского и угрожал рассказать родителям и учителям, что они распространяют порнографию. Педофил заманивал их на встречу в безлюдном месте, якобы чтобы договорится, а сам насиловал их. С помощью шантажа над некоторыми жертвами он совершал насилие по несколько раз.

Правоохранители выяснили, что жертвой педофила стали 10 несовершеннолетних девочек, 8 из них - младше 14 лет. Над шестью жертвами он совершал насилие неоднократно.

Педофилу инкриминируют преступления по трем статьям: изнасилование, развращение несовершеннолетних и ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов. Согласно санкциям статей ему может грозить пожизненное заключение.

Напомним, в Днепровской области шестеро педофилов насиловали детей, снимали свои преступления на видео и продавали их в сети.

Также "Страна" сообщала, что во время пандемии коронавируса педофилы стали более активны в интернете.