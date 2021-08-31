В Центре общественного здоровья рассказали, с какими рисками могут столкнуться подростки в социальных сетях и интернете.

Об этом сообщила пресс-служба ЦОЗ в Facebook.

Как рассказали в Центре, исследования показали, что подростки могут чувствовать себя плохо, если лишить их возможности пользоваться соцсетями. При этом они могут регулярно пренебрегать своими хобби, потому что хотят больше быть в интернете. Кроме этого, респонденты признавались в ссорах с родными за время, проведенное в социальных сетях.

Какие риски могут угрожать подросткам в интернете:

Риск обмана: существует большое количество дезинформации и искажения данных.

существует большое количество дезинформации и искажения данных. Риск виктимизации: другие пользователи могут использовать персональную информацию против человека, который ее обнародовал.

другие пользователи могут использовать персональную информацию против человека, который ее обнародовал. Риск импульса: в Интернете легко сказать то, что не было бы сказано лично.

в Интернете легко сказать то, что не было бы сказано лично. Риск убеждения: онлайн-опыт может влиять на личную деятельность.

онлайн-опыт может влиять на личную деятельность. Риск привыкания: повторное использование может создать зависимое поведение.

Как добавили медики, соцсети важны для формирования подростковой личности, однако важно рассказать им о том, как безопасно пользоваться интернетом и помочь сформировать правильную культура общения онлайн.

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