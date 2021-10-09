На Закарпатье в городе Мукачево родителей публично предостерегли от мигрантов, которые якобы делают непристойные предложения маленьким девочкам.

Соответствующее объявление заметила жительница города на детской площадке в местном парке "Молодежный" в центре города.

Женщина поделилась фотографией и видео в Фейсбук-сообществе "Нам не безразлично! (Родители Мукачева)".

"Внимание! Эти е@@ные беженцы пакистанцы и индусы, которые часто приходят в этот парк и которых в последнее время стало что-то многовато в городе, пристают к маленьким девочкам. Дочке (шестой класс) и ее подружке делали непристойные предложения. Будьте осторожны. Распространяйте информацию, чтобы родители смогли уберечь своих детей. То д@рьмо чернож@пое очень опасно, одному челюсть уже сломали, на очереди все остальные", – написано от руки в объявлении.

Местная жительница также призвала автора объявления обратиться в правоохранительные органы.

"Очень хотелось бы донести, что нужно не на площадке писать в таком случае, а заявление в полицию. Во всех нациях есть как адекватные нормальные люди, так и не очень. Мы, украинцы так же не все адекватны. Согласитесь", - заявила она.

В нескольких десятках метров от городского парка находится временное размещение беженцев в Закарпатской области (1-й корпус: "Латорица", ул. Мичурина, 1-й, Мукачево).

Здание находится здесь с 2007 года. Многих беженцев можно увидеть на местной набережной и в упомянутом парке. Однако, ранее о подобных инцидентах не сообщалось.

Ранее в Польше разразился скандал после того, как на конференции, посвященной миграционному кризису у восточных границ, министр обороны Польши Мариуш Блащак и глава МВД Польши Мариуш Каминьский продемонстрировали журналистам видео, на котором запечатлен секс некоего мигранта с ослом, а также сцены педофилии. Таким образом министры пытались убедить польскую общественность в опасности наплыва беженцев.

Помимо этого, в Волынской области двое ливанцев, которые пытались вплавь попасть в Польшу по реке Западный Буг, течением отнесло назад. Позже иностранцев задержали украинские пограничники.