Течение реки Западный Буг вернуло в Украину двух ливанцев, которые вплавь пытались попасть в Польшу
В Волынской области двое ливанцев, которые пытались вплавь попасть в Польшу по реке Западный Буг, но течением отнесло назад. Позже иностранцев задержали украинские пограничники.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
Мужчины хотели попасть в Польшу через реку Западный Буг, но когда мигранты приблизились к руслу, сработала сигнальная мина, предупредив пограничников.
"К месту срабатывания мины выдвинулась группа реагирования отдела пограничной службы "Амбуков". А иностранцы поспешили раздеться и плыть на польский берег. Здравый смысл возобладал и ливанцы с помощью мощного течения вернулись на украинский берег, где их встретили сотрудники Госпогранслужбы", - пишет пресс-центр.
На месте происшествия пограничники нашли вещи мужчин и паспорт одного из задержанных. Как выяснилось, в Украину ливанцы приехали законно. Однако, мужчины решили не останавливаться здесь, а попасть в Германию незаконным способом.
За попытку заплыва через границу мужчин будут судить по ст. 204-1 КУоАП (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины). Им грозит штраф до 8500 грн.
Ранее мы писали о том, что в нидерландской провинции Зеландия у города Оуддорпа была задержана яхта, на которой двое украинцев перевозили нелегальных мигрантов. Контрабандисты обещали доставить 11 нелегалов-албанцев в Великобританию.
Помимо этого, в Киеве Служба безопасности Украины задержала двух граждан Беларуси, которые в Украине находятся нелегально.