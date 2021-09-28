В Волынской области двое ливанцев, которые пытались вплавь попасть в Польшу по реке Западный Буг, но течением отнесло назад. Позже иностранцев задержали украинские пограничники.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Мужчины хотели попасть в Польшу через реку Западный Буг, но когда мигранты приблизились к руслу, сработала сигнальная мина, предупредив пограничников.

"К месту срабатывания мины выдвинулась группа реагирования отдела пограничной службы "Амбуков". А иностранцы поспешили раздеться и плыть на польский берег. Здравый смысл возобладал и ливанцы с помощью мощного течения вернулись на украинский берег, где их встретили сотрудники Госпогранслужбы", - пишет пресс-центр.

На месте происшествия пограничники нашли вещи мужчин и паспорт одного из задержанных. Как выяснилось, в Украину ливанцы приехали законно. Однако, мужчины решили не останавливаться здесь, а попасть в Германию незаконным способом.

За попытку заплыва через границу мужчин будут судить по ст. 204-1 КУоАП (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины). Им грозит штраф до 8500 грн.

Ранее мы писали о том, что в нидерландской провинции Зеландия у города Оуддорпа была задержана яхта, на которой двое украинцев перевозили нелегальных мигрантов. Контрабандисты обещали доставить 11 нелегалов-албанцев в Великобританию.

Помимо этого, в Киеве Служба безопасности Украины задержала двух граждан Беларуси, которые в Украине находятся нелегально.