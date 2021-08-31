Правоохранители провели несколько обысков. Фото СБУ

Во Львове обезвредили преступную группу, которая специализировалась на изготовлении высококачественных фальшивок, в основном ID-карт стран Европейского Союза, а также других разрешительных документов любой сложности. Свои услуги злоумышленники рекламировали через анонимный сервер в сети Darknet. А их клиентами были в основном нелегальные мигранты из стран Ближнего Востока, которые хотели "легализоваться" на территории западных стран. Об этом сообщает СБУ.

По данным спецслужбы, дельцам удавалось изготовить несколько десятков фальшивок в месяц. Затем они переправляли свой товар за границу через водителей международных перевозок.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели санкционированные обыски по местам жительства фигурантов и в помещениях, где изготавливали поддельные документы. Обнаружены и изъяты печати, бланки, голограммы, компьютерная техника для изготовления поддельных документов.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

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Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве группировка мошенников занималась фальшивым производством ковид-паспортов, дипломов и аттестатов.

Также мы сообщали. что в Киеве продавали фальшивые Covid-тесты с негативным результатом.

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