Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал свою неявку в суд Мариуполя, куда ему предписывала прибыть повестка от СБУ.

Об этом у него спросил в эфире телеканала "Россия 1" журналист Владимир Соловьев.

Шойгу так ответил на вопрос ведущего о своей неявке в суд Мариуполя: "Виноват, исправлюсь".

Также он заявил, что "Украина и украинский народ – это братский народ".

"Это не только наши соседи, мы практически один народ. Здесь совсем даже рассуждать и размышлять на эту тему не хочется. Потому что это творение и планы и программа, которая реализована, знаете кем, как и за какие деньги", - сказал военный чиновник.

Как сообщала "Страна", в июле СБУ вызвала Шойгу в Мариуполь для вручения подозрения в создании незаконных вооруженных формирований и участии в них.

После этого в России прокомментировали этот вызов. Российская телеведущая Ольга Скабеева заявила, что Шойгу приедет в Мариуполь на танке.

К слову, в августе 2016 года сообщить о подозрении российскому чиновнику также пытались в Генпрокуратуре Украины. Тогда генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что ГПУ открыла уголовные дела в отношении почти двух десятков высокопоставленных чиновников России. Всех их обвиняли в совершении особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины.