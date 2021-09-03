Белорусский пограничный комитет обвинил Евросоюз в двойном стандарте по отношению к нелегальным мигрантам.

По данным белорусских пограничников, нелегалов, которые направляются в Европу через Средиземное море, в ЕС принимают и признают беженцами, а ситуация в соседних с Беларусью странах ЕС совершенно иная, передает РИА Новости.

"Почему одних спасают даже у берегов Африки, привозят и принимают на территории ЕС, а других, следующих из тех же самых регионов, силой выталкивают обратно к границе?. Создается ощущение, что Латвия, Литва и Польша имеют какой-то особый статус, позволяющий нарушать европейские законы, которые соблюдаются остальными странами ЕС, столкнувшимися с аналогичной ситуацией", - рассказал собеседник агентства.

Как сообщил заместитель главы государственного пограничного комитета Беларуси Роман Подлинев, мигранты из нестабильных государств не хотят получения статуса беженца в Беларуси, их целью является Евросоюз.

Группа из 32 афганцев уже более двух недель находится на границе с Польшей, на так называемой "нейтральной территории", не на белорусской точно. На прошлой неделе там был представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, интересовался, не хотят ли они в Беларусь, на что они ответили, что намерены оставаться на границе, пока их Польша не пропустит на свою территорию", - сказал Подлинев.

Напомним, в Польше заявили об увеличении количества нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть в страну через Беларусь. В связи с этим Министерство внутренних дел приняло решение построить на границе с республикой забор из колючей проволоки.

Серьезное обострение на фоне растущего наплыва нелегалов из Ближнего Востока сложилось и на литовско-белорусской границе. Поток нелегальных мигрантов через Беларусь в Литву резко вырос после ужесточения санкций ЕС против Минска. Вильнюс обвинил Минск в способствовании незаконной миграции, белорусские власти обвинения отрицают. Александр Лукашенко предупредил, что Минск не намерен сдерживать поток нелегалов.

Также мы сообщали, что Лукашенко заявил, что литовские пограничники со стрельбой прогоняют нелегалов в Беларусь. Тем временем Украина отправила в Литву колючую проволоку в качестве гуманитарной помощи.