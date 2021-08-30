Должностные лица Торгово-промышленной палаты Украины (ТПП) попались на легализации иностранцев из государств миграционного риска, которых приглашали в нашу страну под видом бизнесменов из стран Ближнего востока и Центральной Азии.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Фигуранты наладили противоправную схему приглашений в Украину так называемых бизнесменов из стран Ближнего востока и Центральной Азии и содействовали им в оформлении вида на временное и постоянное проживание в нашей стране. Также использовали фиктивные основания для регистрации браков иностранцев с гражданами Украины", - говорится в сообщении.

Сотрудники контрразведки СБУ задокументировали факты изготовления фиктивных приглашений для въезда иностранцев. Сумма вознаграждения за такой "документ" составляла от $1 тысячи до $3 тысяч.

Также чиновники ТПП Украины содействовали подготовке необходимых документов для их подачи в Минюст и Государственную миграционную службу Украины.

Это становилось основанием для оформления документов на право пребывания в нашей стране, а также позволяло беспрепятственно пересекать государственную границу Украины и выезжать в страны ЕС.

Ранее "Страна" писала о том, что в Госпогранслужбе заявили, что 65 беженцев из Афганистана просят убежища в Украине. Там сообщили, что за последние три недели из Афганистана прибыло три рейса, которые эвакуировали украинцев, афганцев и других граждан.

Также мы сообщали, что на Закарпатье задержали группу нелегальных мигрантов из Индии, Пакистана и Шри-Ланки.

Сообщается, что их выявили благодаря ранее полученным от пограничников оперативно-розыскного подразделения данным. После этого направление вероятного пересечения границы было усилено людьми и перекрыто.