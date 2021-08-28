Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал о деталях эвакуации граждан Украины и иностранцев из Афганистана украинскими самолетами.

Пост об этом опубликован на странице чиновника в Facebook вечером в субботу, 28 сентября.

Ермак сообщил, что в организации эвакуации из Афганистана участвовали сотрудники ГУР Украины и военные, которым приходилось буквально прорываться в Кабул для вывоза оттуда людей.

По его словам, потерь во время эвакуации нет.

"Кроме наших соотечественников спасали и иностранцев - тех, кто оказался в опасности. Среди них – журналисты и правозащитники, женщины и дети. Всего мы уже вывезли более 600 человек.

Украина откликнулась на обращения партнеров с просьбой о спасении их граждан. Также мы эвакуировали репортеров международных изданий, в частности Globe and Mail, WSJ, USA Today, Stars and Stripes", - написал Ермак.

Он добавил, что несколько граждан Украины еще могут находится в отдельных районах Афганистана.

"ОПУ постоянно мониторит ситуацию. 24 часа в сутки работает горячая линия МИД Украины. Ни одного нашего гражданина, который находится в беде, не оставят на произвол судьбы", - заверил глава Офиса президента.

Фото: facebook.com/profile.php?id=100001316744918

Как сообщала "Страна", сегодня США начали эвакуацию своих военных из аэропорта Кабула. Она должна завершится к 31 августа, в день окончания почти 20-летнего военного присутствия США в этой стране.

Мы также рассказывали, что инвестировать в развитие экономики Афганистана уже выразили желание в Китае. Афганистан интересен с точки зрения добычи полезных ископаемых.