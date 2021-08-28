Из Кабула вылетели сразу три самолета, на которых с территории Афганистана эвакуировали около 400 человек.

Об этом сообщили в Офиса президента, передает "РБК-Украина".

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, сегодня из Афганистана вылетел не один самолет, а сразу три, на которых летят сразу 400 человек. Сейчас сел второй самолет, потом приземлится и третий.

В МИДе, как пишет "Интерфакс-Украина", дают несколько иные цифры: на борту самолетов находятся около 360 человек, из них около 80 граждан Украины.

Рейсы встречает глава ОП Андрей Ермак, министр обороны Андрей Таран, и замминистра иностранных дел Евгений Енин.

По его словам, на бортах находятся украинцы, а также американцы и журналисты.

Между тем глава ОП Ермак заявил, что все граждане Украины, изъявившие желание выехать из Афганистана, уже эвакуированы. А если появятся новые желающие, операцию по вывозу людей продолжат.

Также Ермак сообщил, что среди прибывших украинским самолетом есть журналисты иностранных СМИ.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что сегодня в аэропорту "Борисполь" приземлился самолет, который эвакуировал людей из Кабула. Борт приземлился в 15:20.

Как сообщалось, по словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, по состоянию на 27 августа в оккупированном боевиками "Талибан" Кабуле ожидали эвакуации 90 украинцев. Посольство Украины в Таджикистане вместе с другими ведомствами работали над возможными путями вывоза застрявших украинцев из Афганистана с привлечением возможностей западных партнеров.

23 августа из захваченного талибами Афганистана вылетел третий эвакуационный самолет Украины, на борту которого находится около ста граждан нашей страны.