В США из-за наплыва беженцев с Гаити обострилась ситуация на границе с Мексикой. На этом фоне в стране вспыхнул скандал, поскольку в СМИ попали кадры, на которых сотрудники пограничного патруля бьют мигрантов кнутом.

Об этом пишет Politico.

На ситуацию уже отреагировали в Белом доме. По словам пресс-секретаря Джен Псаки, американские власти обеспокоены сложившейся ситуацией. Также она назвала кадры, на которых пограничник на лошади бьет мигранта кнутом, ужасными. Псаки сказала, что понимает, почему ситуация возмутила общественность, и что такой инцидент является неприемлемым и неуместным.

Пресс-секретарь также заявила, что она "не может представить себе сценарий, в котором это было бы целесообразно", и что Белый дом работает над сбором дополнительной информации.

Напомним, в середине августа масштабное землетрясение произошло на Гаити, число жертв тоогда перевалило за тысячу человек, страна оказалась в завалах.

Мы писали о том, что в результате землетрясения страна приблизилась к ситуации гуманитарного кризиса. Жители Гаити выходили на протесты с требованием дать им еду и лекарства.