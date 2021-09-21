Несмотря на то, что в Белом доме не подтвердили передачу Украине системы "Железный купол", президент Владимир Зеленский все же надеется, что США предоставят Украине эту израильскую систему ПРО.

Об этом Зеленский заявил во время рабочей поездки в Нью-Йорк.

По словам Зеленского, в ближайшее время в Киев приедет делегация из США во главе с министром обороны. В том числе и для обсуждения вопросов поставок вооружения Украине.

"В СМИ мы слышали, можно сказать, некоторые сигналы насчет ракетной поддержки Украины, я имею ввиду, что о "Железном куполе" еще рано говорить, но вы слышали эти месседжи от США. Я думаю, результаты от поездки будут, и будут серьезные. Но это не окончательный результат. Окончательный - когда это превращается даже не в контракты, а в конкретные действия", - сказал президент.

Напомним, Зеленский приехал на Генассамблею ООН. Он планирует там встретиться с премьером Британии Джонсоном и президентом Турции.

"Такой подбор встреч показательный. Турция (так же, как и Украина) считается одной из стран, которая ориентируется на Британию. Еще одно подтверждение попыток британцев создать подконтрольную себе геополитическая ось между Россией и ЕС", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, о том, что в США хотят отдать Киеву батареи израильской ПРО "Железный купол", с которыми сами не знают, что делать, ранее сообщило американское издание Politico.

После этого у Зеленского нашли "перемогу" в поставках Киеву системы "Железный купол", которая не нужна самим американцам. Однако в Белом доме передачу системы ПРО Украине не подтвердили.