Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в работе 76-й Генеральной ассамблеи ООН.

Главной темой, которую намерен активно поднимать Владимир Зеленский будет проблема Крыма и военного конфликта на Донбассе. Об этом передает телеканал "Дом".

Отвечая на вопрос, верит ли он в эффективность ООН для решения проблем Донбасса и Крыма, Зеленский ответил так: "Сложно сказать. Но одной из центральной площадок, на которых собираются лидеры стран, от которых зависит решение ситуации, – это Генассамблея ООН. И мы должны не только говорить, но и требовать соответствующих действий. Мы ищем решение Донбасса и Крыма на всех площадках. Да, организация ООН - это одна из главных площадок. И мы не должны пропускать такую возможность".

Он также рассказал о своих двусторонних встречах с главами других стран.

"Например, у нас будет встреча с президентом Турецкой Республики. И мы все знаем заявление Турции о непризнании аннексии Крыма со стороны Российской Федерации и о непризнании выборов в Госдуму РФ из-за привлечения к ним жителей оккупированных украинских территорий. Для нас очень важно, что ООН признала Крымскую платформу. Думаю, мы можем говорить о поддержке Украины со стороны наших партнеров в это очень непростое время", - сказал Зеленский.

Кроме этого она дал оценку нынешней геополитической ситуации на планете. "Трусит весь мир", - считает Зеленский.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский в среду, 22 сентября, выступит на заседании Генеральной ассамблеи ООН.