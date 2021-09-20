Президент Владимир Зеленский, который в понедельник, 20 сентября, вылетит в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, планирует встретиться в США с генсекретарями НАТО и Организации объединенных наций.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет пресс-служба МИД.

По словам Кулебы, целью поездки Зеленского является достижение договоренностей о поддержке Украины мировыми государствами - в том числе, в вопросах противодействия российской агрессии и борьбы с последствиями коронавируса.

В программе визита Зеленского в США - встречи с генсекретарями НАТО и ООН, а также лидерами некоторых государств, кроме того, президент планирует переговорить с иностранными инвесторами. Планы главы государства расписаны, по словам министра, по минутам.

Кулеба также рассказал, что на встречах Зеленский планирует обсуждать Крым, поскольку это первоочередной вопрос для украинской дипломатии. В частности, непростым разговор о полуострове, по мнению главы МИД Украины, будет с генсекретарем ООН.

Напомним, ранее "Страна" писала о том, что Зеленский утвердил состав делегации которая поедет в США на Генассамблею ООН.

Кроме того, мы сообщали, что на полях Генассамблеи ООН Зеленский встретится с премьером Грузии и президентами Польши и Молдовы.