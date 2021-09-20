После того, как президент Украины утвердил состав делегации для участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций стало ясно, что он также поедет за океан. Уже известно, как минимум об одной рабочей встрече Владимира Зеленксого.

Как сообщает пресс-служба канцелярии президента Польши Анджея Дуды в Нью-Йорке пройдет встреча президентов Украины, Польши, Молдовы и премьер-министра Грузии.

Согласно рабочему графику польского президента, Анджей Дуда вместе с женой сегодня вылетит за океан и пробудет в США три дня (с 21 сентября по 24 сентября - Ред.).

Именно на первый день визита в 20:00 по местному времени у Анджея Дуды и запланирована рабочая встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Республики Молдова Майей Санду и премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что президент Польши намеренно оскорбил Ангелу Меркель. Немецкая газета Die Welt утверждала, что польский лидер специально не стал встречаться с канцлером ФРГ в ходе ее прощального визита в Польшу.