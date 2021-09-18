Госдепартамент США выразил надежду о встрече на Генассамблее ООН с представителями Франции. Такое заявление Америка сделала на фоне отзыва французского посла на консультации после скандала с созданием AUUKUS.

Об этом в своем Твиттере написал пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

"Мы надеемся продолжить обсуждение этого вопроса на высшем уровне в ближайшие дни, в том числе на Генассамблее ООН на следующей неделе, в соответствии с нашим тесным двусторонним партнерством и приверженностью сотрудничеству по ряду вопросов, включая Индо-Тихоокеанский регион", - сказал Прайс.

Кроме этого, в Госдепе США добавили, что Америка поддерживает "тесный контакт" с Францией и понимает ее позицию.

"Мы поддерживаем тесный контакт с нашими французскими союзниками. Мы понимаем их позицию отозвать посла Этьена в Париж для консультаций. Франция - жизненно важный партнер и наш старейший союзник, и мы придаем большое значение нашим отношениям", - объяснил пресс-секретарь Госдепа.

Напомним, 15 сентября на Западе появился еще один военный блок. Австралия, Британия и США подписали соглашение о создании трехстороннего союза по военно-морскому сотрудничеству AUUKUS (название блок получил из первых двух букв наименований стран-участниц - Ред.).

В связи с этим Франция отозвала послов из США и Австралии для консультаций. Париж не устраивает выход Канберры из соглашения по подлодкам на 56 миллиардов евро с французской компанией Naval Group.