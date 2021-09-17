В связи с созданием Австралией, США и Великобританией нового военного блока AUKUS Франция отзывает из первых двух названных стран послов для консультаций. В частности, Париж не устраивает выход Канберры из соглашения по подлодкам на 56 миллиардов евро с французской компанией Naval Group.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу французского Министерства иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана.

Министр заявил, что принял решение насчет отзыва послов по просьбе президента республики.

"Это исключительное решение оправдано особой серьезностью заявлений, сделанных 15 сентября Австралией и США", - добавил чиновник.

Как писала "Страна", во Франции крайне болезненно и жестко отреагировали на создание трехстороннего союза. Это связано с тем, что Париж должен был поставить Австралии 12 ударных подводных лодок класса Barracuda, но Канберра после создания AUKUS приняла решение об отмене контракта. Соглашение на 90 миллиардов австралийских долларов, или 56 миллиардов евро, успели назвать контрактом века.

Также создание союза негативно воспринял и Китай, против которого новый альянс, в общем, и направлен.

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