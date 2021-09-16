В Министерстве иностранных дел (МИД) Китая негативно оценили передачу Австралии технологий Соединенных Штатов по атомным субмаринам в рамках нового трехстороннего военного союза AUUKUS.

Об этом пишет TACC в четверг, 16 сентября.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Чжао Лицзянь заявил, что союз трех стран вредит международному режиму нераспространения ядерного оружия и подстегивает гонку вооружений.

Напомним, о создании тройственного военно-политического союза AUKUS между США, Великобританией и Австралией стало известно сегодня, 16 сентября. Целью договора является сдерживание растущего влияния Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Согласно соглашениям, британцы и американы, помимо прочего, передадут Австралии технологии создания ядерных подводных лодок.

На этот союз также негативно отреагировали и во Франции, так как Австралия разорвала многомиллиардный контракт со страной на поставку Ранее мы писали, что США ввели в эксплуатацию новую атомную подлодку.