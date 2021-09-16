Вчера, 15 сентября, на Западе появился еще один военный блок. Австралия, Британия и США подписали соглашение о создании трехстороннего союза по военно-морскому сотрудничеству AUUKUS (название блок получил из первых двух букв наименований стран-участниц - Ред.).

Об этом передает ТАСС.

Согласно подписанным документам Австралия получает доступ к американским технологиям строительства атомных подводных лодок. Их будут строить на верфи в Аделаиде.

Военно-морской флот Австралии получит восемь атомных субмарин. Их зоной ответственности будет Индо-Тихоокеанский регион.

По словам австралийского премьер-министра Скотта Моррисона, это "обеспечит Канберре беспрецедентный военный потенциал и потребует значительного увеличения расходов на оборону". Общая стоимость проекта по строительству новых подводных лодок превысит 90 млрд австралийских долларов ($65,9 млрд).

Скотт Моррисон также отметил, что в рамках соглашения Австралия получит доступ к американским ракетным технологиям. "Мы получим ряд ракет, включая крылатые ракеты Tomahawk для оснащения австралийских эсминцев", - заверил глава правительства.

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