В Украине 22 - 30 сентября пройдут масштабные военные учения "Объединенные усилия-2021", в которых поучаствуют 15 стран, из них 11 - члены НАТО.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, сообщает в Facebook пресс-служба Генштаба ВСУ.

Вооруженные силы стран-участниц отработают оборонные маневры, а также потренируются выполнять совместные задачи. Во время подготовки стратегических командно-штабных учений учитывался один из возможных вариантов развития военно-политической обстановки вокруг нашей страны.

Планируется, что в мероприятиях примут участие 12 500 военнослужащих, среди них 700 будет из стран НАТО. Среди последних больше всего - по 230 и 120 человек - будет из Штатов и Великобритании.

К учениям привлекут румынские и словацкие военные вертолеты, авиация из Канады, флот Румынии. Также известно, что в отработке оборонных мероприятий поучаствуют 85 танков и 50 тяжелых артиллерийских систем.

Напомним, "Страна" писала о том, что Россия 7 сентября провела в Крыму военные учения с боевыми стрельбами.

Также мы сообщали, что с 10 по 16 сентября Беларусь и Россия проведут совместные военные учения "Запад-2021".