Российские военные проведут учения на территории аннексированного Крыма с участием 22 армейского корпуса Черноморского флота. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России, как передает Gazeta cо ссылкой на "Интерфакс".

Учения состоятся 7 сентября на полигоне "Опук", в них примут участие более 500 военнослужащих и около 100 единиц военной и специальной техники, а также корабли и суда обеспечения ЧФ.

Подразделения морской пехоты при огневой поддержке корабельной ударной группы флота высадятся с моря на побережье условного противника. Высадка будет произведена с десантных кораблей на бронетранспортерах БТР-82А.

На заключительном этапе военные выполнят боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, гранатометов, вооружения боевых машин по мишеням, имитирующим противников и вражескую технику.

Напомним, Россия планирует сформировать в аннексированном Крыму новый десантно-штурмовой полк. Командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков заявил, что он появится на полуострове до 1 декабря текущего года. По словам Сердюкова, новая воинская часть будет находиться в составе седьмой десантно-штурмовой Краснознамённой, орденов Суворова и Кутузова дивизии.

Также мы сообщали, что Россия проводит масштабные военные учения в Крыму и на территории Абхазии и Южной Осетии. В маневрах участвуют авиация и корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии на 20 общевойсковых полигонах.