Российский рэпер Моргенштерн, которому запретили въезд в Украину, в интервью Дмитрию Гордону ответил на вопрос, чей Крым.

Его ответ был короткий: "Крым - крымчан". Все попытки Гордона все-таки получить ответ на вопрос российский рэпер игнорировал.

Гордон уточнил: "Крым - это российская территория или украинская?". Моргенштерн ответил, что "эта х@ня" его не интересует.

Напомним, интервью с Моргенштерном на канале Дмитрия Гордона вышло в последний день лета, 31 августа. Оно длится два часа и сорок пять минут. Российский рэпер сделал в нем несколько интересных заявлений - о Сергее Стерненко, украинских националистах и Алексее Навальном. "Страна" подробно писал о том, что Моргенштерн рассказал в интервью Гордону.

Также мы сообщали, что Моргенштерн рассказал о залете СБУ, по его словам, спецслужба запретила ему въезд в Украину, указав неправильную фамилию.

Кроме того, Моргенштерн сказал Гордону, что думает о президенте Украины Владимире Зеленском.

Во время интервью Гордону российский рэпер также объяснил, почему назвал Путина красавчиком.