Моргенштерн ответил Гордону на вопрос, чей Крым
Российский рэпер Моргенштерн, которому запретили въезд в Украину, в интервью Дмитрию Гордону ответил на вопрос, чей Крым.
Его ответ был короткий: "Крым - крымчан". Все попытки Гордона все-таки получить ответ на вопрос российский рэпер игнорировал.
Гордон уточнил: "Крым - это российская территория или украинская?". Моргенштерн ответил, что "эта х@ня" его не интересует.
Напомним, интервью с Моргенштерном на канале Дмитрия Гордона вышло в последний день лета, 31 августа. Оно длится два часа и сорок пять минут. Российский рэпер сделал в нем несколько интересных заявлений - о Сергее Стерненко, украинских националистах и Алексее Навальном. "Страна" подробно писал о том, что Моргенштерн рассказал в интервью Гордону.
Также мы сообщали, что Моргенштерн рассказал о залете СБУ, по его словам, спецслужба запретила ему въезд в Украину, указав неправильную фамилию.
Кроме того, Моргенштерн сказал Гордону, что думает о президенте Украины Владимире Зеленском.
Во время интервью Гордону российский рэпер также объяснил, почему назвал Путина красавчиком.