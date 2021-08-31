Известный репер Моргенштерн в своем интервью ведущему Дмитрию Гордону прокомментировал запрет СБУ на въезд в Украину.

Трехчасовой ролик с интервью звездного репера был обнародован на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

"Они закрыли въезд Алишеру Валееву, а я по паспорту Алишер Моргенштерн. Вот такая у вас служба безопасности н@хуй", - рассказал исполнитель.

Отметим, что Моргенштерн - это фамилия матери Алишера, а Валеев - фамилия его отца. Изменил ее он еще в 14 лет.

Ранее "Страна" приводила слова Моргенштерна, который рассказал, почему он боится ехать в Украину. По его словам он боится Сергея Стерненко, который опубликовал фотографию репера на своей страницу и призвал "встречать его" по приезду в Украину.

Также напомним, что Моргенштерн высказался о Навальном и оппозиционерах.

"Не в обиду Лехе, у него прекрасная жена, семья, дети. Я вижу, что это чистые люди. Но я с Лехой один раз в жизни виделся вживую и после этой встречи у меня все поменялось, потому что он ненастоящий. Это робот. Это не человек. И я тогда понял всё и все, что с ним происходит, скорее всего, это запрограммировано, по сценарию" - сказал музыкант.