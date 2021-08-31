Во время интервью Дмитрию Гордону, которое прошло в Стамбуле, рэпер Моргенштерн рассказал, что думает о президенте Владимире Зеленском.

Он ответил на вопрос, нравится ли ему украинский президент. Моргенштерн сказал: "Да. Он ох@ный! Он веселый. Я смотрел этот "Рассмеши комика". Просто браво! Раз@б полный!"

На уточняющий вопрос, хотел бы он, чтобы такой президент был в России Моргенштерн сказал: "Мне п@й, какой президент. Главное, чтобы меня не трогали и мою семью. А кто именно? Это же просто фронтмены".

Напомним, что российский рэпер встретился с украинским ведущим Дмитрием Гордоном в Стамбуле, где был записано почти трехчасовое интервью для программы "В гостях у Гордона".

В нем он рассказал, почему из-за Сергея Стерненко боится ехать в Украину с концертами и готов ли он извиниться за его скандальные слова о трауре в Одессе после пожара в колледже, сказанные на концерте два года назад. Тогда он назвал траур показухой.

Также Моргенштерн пояснил Дмитрию Гордону, почему в своем интервью Юрию Дудю он назвал президента России Владимира Путина красавчиком.