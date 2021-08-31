Во время интервью для проекта "В гостях у Гордона" российский рэпер Моргенштерн прокомментировал свои слова во время концерта в Одессе, о том, что траур после пожара в колледже, это показуха.

Он ответил на вопрос, жалеет ли он об этих словах и готов ли извиниться перед одесситами, которых это задело.

"Перед теми, кого это задело - извините меня, пожалуйста, но от слов своих я не отказываюсь. Траур - это не показуха е@ная?... Перед интервью я пересмотрел и ты одну фразу не добавил. Короче, если бы я потерял ребенка, последнее, чтобы я хотел, чтобы вся страна мне об этом напоминала" - сказал Моргенштерн и заплакал.

Также он сказал, что СМИ тогда привели неполную его цитату и закончили ее на словах "давайте устроим день крика", не продолжив, что рэпер предлагал устроить день крика о том, почему нет пожарных проверок.

Напомним, что в 2019 году рэпер давал концерт в Одессе, где в то время объявили траур по погибшим во время пожара в местном колледже.

"Я считаю, траур - это просто е@ная показуха. Давайте устроим вместо дня траура день крика: "Почему в городе нет пожарных проверок?" - обратился со сцены Моргенштерн.

В этом же интервью Гордону он пояснил, почему назвал Владимира Путина красавчиком и раскритиковал Алексея Навального.