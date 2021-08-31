В интервью Дмитрию Гордону российский рэпер Моргенштерн объяснил, почему в беседе с другим журналистом - а именно Юрием Дудем - назвал Владимира Путина красавчиком.

"Потому что это самый популярный человек в мире, которого боится весь мир", - сказал музыкант.

В ответ на ремарку Гордона, что можно бояться и обезьяну с гранатой, Моргенштерн признался, что ему не нравится такое сравнение.

"Повод уважать за то, что это самый популярный человек в мире. Вот за что я его уважаю как шоумен. Потому что политика - это высший шоу-бизнес. Мы же коллеги. Как он управляет? Да он не управляет. Он фронтмен... Я его уважаю за то, что он до сих пор не е@нулся, а чуваку уже до@я лет и он до сих пор с этим справляется. Сколько у меня хейтеров и сколько у него", - добавил Алишер.

Ранее "Страна" приводила мнение рэпера из того же интервью об Алексее Навальном.

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